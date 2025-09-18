Cum a ajuns emisiunea lui Jimmy Kimmel să fie scoasă de pe ABC / Furie și teamă pentru libertatea de exprimare în SUA: „Ce se întâmplă cu țara noastră?”

Lideri religioși se roagă alături de Trump în timpul unei întâlniri pe care au avut-o cu acesta în Biroul Oval în data de 19 martie 2025, FOTO: Daniel Torok-White House / Zuma Press / Profimedia Images

Politicieni, personalități media și organizații pentru libertatea de exprimare din Statele Unite și-au exprimat furia și îngrijorarea față de suspendarea emisiunii de la ABC a prezentatorului Jimmy Kimmel, avertizând că criticii lui Donald Trump sunt reduși sistematic la tăcere, relatează The Guardian.

Televiziunea ABC a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a emisiunii Jimmy Kimmel Live! după ce comentariile lui Kimmel despre uciderea activistului Charlie Kirk au determinat un grup de stații afiliate ABC să declare că nu vor difuza programul.

„Am decăzut și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel într-o aparentă referință la una dintre teoriile care circulă cu privire la uciderea sa.

Kirk, cunoscut pentru opiniile sale controversate și stilul agresiv de dezbatere, a fost împușcat în gât în timp ce vorbea la o universitate din Utah în urmă cu o săptămână. Tyler Robinson, un suspect în vârstă de 22 de ani a fost acuzat de uciderea sa, iar motivul exact al faptei rămâne deocamdată neclar.

Teoria la care a părut să facă referire Kimmel a fost una care a apărut inițial pe rețelele de socializare, din cauza mesajelor inscripționate pe cartușele descoperite alături de arma crimei, și a comentariilor făcute de Robinson, anterior crimei, pe platforma Discord. Acestea i-au făcut pe unii să speculeze că tânărul ar fi fost adeptul unei mișcări rivale, de extrema dreaptă, a Turning Point USA, organizația conservatoare fondată și condusă de Charlie Kirk.

Marți, Jimmy Kimmel a adăugat că Trump „ațâță focul” atacând oamenii de stânga, președintele american și susținătorii săi susținând, în schimb, că Robinson este un extremist de stânga.

Politicieni, comedianți și actori au denunțat suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel

Miercuri seară, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a descris concedierea comentatorilor precum Kimmel și anularea emisiunilor lor ca fiind „coordonată” și „periculoasă”. El a adăugat că Partidul Republican „nu crede în libertatea de exprimare” și că, dimpotrivă, „te cenzurează în timp real”.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a declarat că „toată lumea, din întregul spectru politic, ar trebui să se pronunțe pentru a opri ceea ce i se întâmplă lui Jimmy Kimmel”. Colegul său Chris Murphy a spus că este probabil începutul unei campanii de a „folosi asasinarea lui Charlie Kirk ca pretext pentru ca administrația să folosească puterea Casei Albe pentru a elimina criticii lui Trump și adversarii săi politici”.

Actorul Ben Stiller a spus că decizia de a suspenda emisiunea lui Kimmel „nu este corectă”, în timp ce comediantul și prezentatorul ocazional al emisiunii The Daily Show, Michael Kosta, a scris pe rețelele de socializare că „acesta este un moment grav în istoria Americii”.

„Rețelele TV TREBUIE să riposteze. Asta e o prostie totală”, a adăugat el.

Jimmy Kimmel, la un eveniment de gală organizat de Disney: PictureGroup for The Walt Disney Company / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ce se întâmplă cu țara noastră?”

Comedianta și actrița Wanda Sykes a declarat într-o înregistrare video că Trump „nu a pus capăt războiului din Ucraina și nici nu a rezolvat [conflictul din] Gaza în prima sa săptămână, dar a pus capăt libertății de exprimare în primul său an”.

„Hei, pentru cei dintre voi care vă rugați, acum e momentul. Te iubim, Jimmy”, a adăugat ea.

Jean Smart, vedeta din apreciatul serial de comedie Hacks, a scris că este „îngrozită” de decizia ABC. „Ceea ce a spus Jimmy a fost LIBERTATE de exprimare, nu discurs al urii. Se pare că oamenii vor să protejeze libertatea de exprimare doar atunci când le convine AGENDEI lor”, a scris ea pe Instagram. „Deși nu am fost DELOC de acord cu Charlie Kirk, moartea lui prin împușcare m-a îngrozit – și ar fi trebuit să îngrozească pe orice om decent. Ce se întâmplă cu țara noastră?”, a continuat el.

Mike Birbiglia, un alt comediant american a scris: „Dacă ești comediant și nu denunți nebunia scoaterii lui Kimmel de pe post – nu te mai obosi să ții predici despre libertatea de exprimare”.

Comentatorul politic Chris Hayes de la televiziunea MSNBC a numit situația „cel mai direct atac asupra libertății de exprimare din partea actorilor statului pe care l-am văzut în viața mea”.

Cum a ajuns emisiunea lui Jimmy Kimmel să fie scoasă de pe post

Comentariile făcute de Kimmel despre uciderea lui Charlie Kirk au atras o reacție din partea președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, care a îndemnat posturile locale de televiziune să nu mai difuzeze emisiunea „Jimmy Kimmel Live” pe ABC.

Carr, numit în funcție de Trump după revenirea sa la Casa Albă în luna ianuarie, a sugerat că agenția guvernamentală ar putea deschide o anchetă și că posturile de televiziune ar putea fi amendate sau și-ar putea pierde licențele dacă se constată că au găzduit un model de comentarii distorsionate.

„Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu cu comentatorul conservator Benny Johnson, difuzat miercuri.

„Disney (n.r. compania care deține televiziunea ABC) trebuie să arate o schimbare aici, dar posturile individuale licențiate care preiau conținutul lor trebuie să ia atitudine și să spună că aceste prostii, în măsura în care vor fi difuzate în viitor, nu sunt ceva ce considerăm că servește nevoilor comunităților noastre locale”, a continuat acesta.

După declarația lui Carr, Nexstar Media Group a anunțat că va înceta difuzarea emisiunii pe cele 32 de posturi afiliate ABC, invocând comentariile lui Kimmel. Nexstar, care are nevoie de aprobarea FCC pentru tranzacția de 6,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea rivalului Tegna, a fost lăudată de Carr, care a spus că compania „a făcut ceea ce trebuia”.

La scurt timp după ce Nexstar și-a anunțat decizia, ABC a declarat, de asemenea, că Kimmel va fi retras din emisie. Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din țară, a declarat de asemenea apoi că nu va difuza emisiunea lui Kimmel, chiar dacă ABC decide să o readucă, cu excepția cazului în care se vor lua „măsuri adecvate”.

ABC, care difuzează emisiunea de seară a lui Kimmel din 2003, a acționat rapid după ce Nexstar Communications Group a anunțat că va retrage programul lui Kimmel, declarând că afirmațiile lui Kimmel despre moartea lui Kirk „au fost ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”.

Brendan Carr, alături de președintele Donald Trump la o lansare a SpaceX în data de 24 noiembrie a anului trecut, după ce acesta a câștigat al doilea său mandat de președinte, FOTO: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

„O veste grozavă pentru America”, spune Trump

În schimb, Donald Trump și figuri apropiate mișcării sale MAGA au reacționat cu încântare la anunțul ABC, președintele salutând „o veste grozavă pentru America”. „Felicitări ABC pentru că ați avut în sfârșit curajul să faceți ceea ce trebuia făcut. Kimmel are ZERO talent”, a mai scris el pe rețelele de socializare.

Președintele american, care se află într-o vizită de stat în Marea Britanie a părut de asemenea să încurajeze rețeaua NBC să anuleze și emisiunile altor doi prezentatori TV populari, Jimmy Fallon și Seth Meyers.

La câteva ore după anunțul ABC, comentatorul conservator Benny Johnson s-a lăudat online că interviul său cu președintele Comisiei Federale pentru Comunicații a dus la suspendarea emisiunii lui Kimmel. „Se numește soft power”, a spus el. „Stânga îl folosește tot timpul. Mulțumită președintelui Trump, Dreapta a învățat să folosească și ea puterea”, a adăugat Johnson.

Fundația pentru Drepturi și Expresie Individuală, un grup non-profit pentru libertăți civile, a declarat că momentul deciziei ABC, după comentariile lui Carr, „spune toată povestea”.

„Încă un post media care s-a ofilit sub presiunea guvernului”, a spus organizația de apărare a libertății de exprimare, adăugând: „nu putem fi o țară în care prezentatorii de emisiuni depind de bunul plac al președintelui. Dar până când instituțiile nu vor avea coloană vertebrală și nu vor învăța să reziste presiunii guvernamentale, asta este țara în care trăim”.

Comentariile despre Charlie Kirk au ajuns motiv de concediere în America

Truth Wins Out, o organizație non-profit dedicată expunerii extremismului, a declarat că măsura face parte dintr-o „Cruciadă a anulării” pe care o duce dreapta americană și că aceasta a „folosit indignarea ca armă pentru a reduce la tăcere disidența și pentru a intimida instituțiile media”.

„Este un nou macartism care a extins granițele ‘woke’ la dimensiuni de neimaginat până acum. Îngheață presa liberă și îi pedepsește pe cei care spun adevărul.”

Macartismul desemnează campania de acțiuni politice și ideologice din SUA anilor 1950, condusă de senatorul Joseph McCarthy, marcată de acuzații de comunism, liste negre și persecuții fără dovezi solide, în special împotriva actorilor, scriitorilor și a oamenilor de știință.

Declarația TWO face referire la valul de concedieri care a urmat morții lui Kirk, cu companii care și-au dat afară angajații pentru comentarii considerate insensibile sau controversate.

Mass-media din SUA a prezentat cazurile unor profesori, pompieri, jurnaliști, asistente, politicieni, un angajat al Secret Service, un strateg junior la Nasdaq și un angajat al unei echipe NFL de top care au fost concediați sau sancționați după ce și-au exprimat opiniile despre moartea lui Kirk sau politicile pe care acesta le-a susținut.

Vicepreședintele american JD Vance a încurajat luni eforturile de a identifica și reclama la angajatori persoanele care au făcut comentarii percepute ca fiind insensibile la adresa lui Kirk.

Oamenii care „văd pe cineva celebrând moartea lui Charlie” ar trebui „să îi sune angajatorul. Nu credem în violență politică, dar credem în bun-simț, și nu există bun-simț în celebrarea unui asasinat politic”, a declarat Vance.

Vicepreședintele JD Vance, FOTO: Francis Chung-Politico / AP / Profimedia

Kimmel și-a pierdut emisiunea după un alt prezentator TV celebru

Kimmel, la fel ca prezentatorul Stephen Colbert, a fost un critic constant al lui Trump și a multor politici ale acestuia, iar suspendarea sa vine la doar câteva săptămâni după ce rețeaua rivală CBS a anunțat că va anula emisiunea lui Colbert la finalul acestui sezon.

CBS a justificat decizia prin motive financiare, însă unii comentatori au considerat că aceasta a fost luată pentru a câștiga simpatia administrației Trump în vederea unei hotărâri favorabile.

La momentul respectiv Paramount Global, compania-mamă a CBS, aștepta aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații condusă de Carr în vederea unei fuziuni cu Skydance Media, compania media fondată de fiul miliardarului Larry Ellison.

Paramount Global a căutat în ultimii ani un cumpărător sau o altă companie cu care să fuzioneze în condițiile în care a întâmpinat dificultăți financiare de ceva timp, pierderile sale adâncindu-se la peste 6 miliarde de dolari anul trecut.

Comisia Federală de Comunicații și-a dat în cele din acceptul pentru tranzacție în data de 28 iulie, la puțin peste o săptămână după ce CBS a anunțat anularea emisiunii lui Colbert.