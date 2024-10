Nicolae Ciucă susține că „planul Hrebenciuc se pune în operă”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, care este și candidatul formațiuni la alegerile prezidenţiale din acest an, a declarat duminică, la Drobeta-Turnu Severin, că „Planul Hrebenciuc” prin care social-democrații vor să „îl facă preşedinte” pe Marcel Ciolacu nu va reuși. PNL este al doilea partid politic din România, a mai susținut Ciucă, adăugând că el va intra în turul al doilea al scrutinului prezidenţial și îl va câştiga.

„Planul Hrebenciuc se pune în operă, astfel încât să facă orice, nu contează cum, să câştige alegerile prin orice metode, mai puţin democratice şi morale, preşedintele PSD. Doar că, uitându-mă la dumneavoastră, pornind de la doamnele şi domnii primari, consilieri locali şi judeţeni, am convingerea că nu îi vom lăsa, că vom intra în turul doi pe 24 noiembrie şi vom câştiga alegerile parlamentare şi prezidenţiale în decembrie”, a afirmat Ciucă, în faţa liberalilor din judeţul Mehedinţi, potrivit News.ro.

„Suntem pe locul doi ca partid, suntem a doua forţă politică în România. Suntem cea mai puternică forţă politică de dreapta şi sper ca toţi cei care susţin valorile de dreapta să înţeleagă utilitatea votului şi să nu îl irosească pe partide, partiduleţe mici care nu vor face pragul să intre în Parlament. Din păcate, în momentul de faţă, există această polarizare a votului pe dreapta pentru că nu s-a reuşit o coagulare şi o asumare a unui proiect comun. În sondajele reale suntem consolidaţi pe locul doi”, a mai susținut Ciucă.

La același eveniment, liderul liberalilor a acuzat PSD că „sacrifică absolut orice pentru a-şi duce candidatul în turul doi cu liderul AUR, George Simion”. Conform lui Ciucă, PNL este singurul partid din România în măsură să se lupte cu „binomul PSD – AUR”.

„Nu putem lăsa PSD să pună mâna pe toată puterea în România. Aduceţi-vă aminte ce s-a întâmplat în ţară când PSD a avut toată puterea. România, românii nu merită să mai trăiască astfel de experienţe politice. (…) Pe 24 noiembrie intrăm sigur în turul doi, iar pe 8 decembrie câştigăm sigur alegerile prezidenţiale”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a susținut marți seară, pe 22 octombrie, la Realitatea TV, că fostul deputat social-democrat Viorel Hrebenciuc i-a vorbit despre planurile PSD de a-l duce pe liderul AUR, George Simion, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi». Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a declarat Becali, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, citat de realitatea.net.

Întrebat în ce calitate a venit să-i spună asta, Becali a spus că este prieten cu Hrebenciuc.

„A rămas singurul prieten adevărat din toți, e un mare caracter. I-am zis «dar după aia în turul doi să nu vă apucați să îl atacați pe Simion». Să îi lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis o să îl bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo”, a mai spus Becali.

„Le dăm voie să ne treacă pe locul 14 în sondajele lor”

Duminică, liderul PNL a mai susținut că sondajele „adevărate” le vor face românii pe 24 noiembrie, la vot.

„Am văzut contracandidaţii mei care expun tot felul de atacuri. (…) Acele atacuri nu înseamnă decât că suntem singurul partid care contează în aceste alegeri în lupta cu PSD şi AUR. Sunt singurul contracandidat care intră în turul doi. Le dăm voie să ne treacă nu pe locul 7 – 8, ci pe locul 14 în sondajele lor. Vreau să fiu pe locul 14 în sondajele lor, pentru că sondajele adevărate le vor face românii pe 24 noiembrie la vot. Încearcă să îi amăgească şi să schimbe percepţia oamenilor cu tot felul de mesaje, cu tot felul de sondaje, crezând că oamenii sunt naivi şi nu văd realitatea. Dacă ar coborî mai mult printre ei, dacă ar merge mai mult pieţe, dacă ar sta mai mult de vorbă, ar realiza cât sunt oamenii de lucizi, cât de bine văd realitatea şi cât de bine ne cunosc pe fiecare dintre noi, câteodată fără să fie nevoie să deschidem gura. Românul ne poate privi în ochi şi poate spune cine suntem, cum suntem şi dacă merităm să ne acorde încrederea”, a adăugat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Ciucă a fost primit la Severin de aproximativ 3.000 de mehedinţeni din tot judeţul, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Mehedinţi pentru Parlamentul României.

Din conducerea centrală a partidului au participat prim-vicepreşedinţii Dan Motreanu şi Rareş Bogdan, alături de europarlamentarul liberal Virgil Popescu, liderul PNL Mehedinţi.

Mircea Dinescu, „maestru de ceremonii”

În condiţiile în care „maestrul de ceremonii” al evenimentului PNL de la Mehedinţi a fost poetul Mircea Dinescu, Ciucă a afirmat că „uşor, uşor societatea civilă înţelege ce înseamnă pericolul şi, mai mult, ce înseamnă pericolul PSD plus AUR”, mai scrie Agerpres.

„Este mare dramă că societatea civilă a murit chiar în acest moment. Societatea civilă a ieşit în stradă în număr de sute de mii când Bomboana (fosta soţie a lui Liviu Dragnea – n.r.) a angajat două fete de la partidul lui Dragnea. Şi, acum când societatea civilă ar fi trebuit să fie în stradă, fiindcă e o oră de cumpănă pentru România, cu războiul, cu ce se întâmplă în ţările vecine, românii au nevoie de un om care să ştie să conducă România”, a continuat Mircea Dinescu.

În deschiderea evenimentului, Dinescu a explicat cum a ajuns să fie „un fel de maestru de ceremonii” în campania lui Ciucă.

„Multă lume nu înţelege cum de am ajuns eu aici. Întâmplarea a făcut că, citindu-i cartea preşedintelui dumneavoastră, a domnului Nicolae Ciucă, am descoperit un fel de Ion Creangă al Armatei Române. Pentru că acea carte despre care s-a vorbit, misterioasă, anunţată aşa pe autostrăzi, conţine, aşa cum conţine scoica, o perlă în proză care e legată de autobiografia domnului general Ciucă. Am rămas surprins pentru că la televizor, nu numai eu şi cred că foarte multă lume, nu a înţeles ce este cu acest general, fost comandant al Armatei române, fost luptător în zonele cumplite ale lumii, cum de a devenit politician. Pentru că aluatul domnului Ciucă nu este acel aluat din care sunt croiţi politicienii. Are altă structură, altă mentalitate, alt mod de a fi în această lume. Acea perlă autobiografică m-a convins că trebuie să stau alături de Nicolae Ciucă, tocmai fiindcă nu seamănă cu niciun politician român. Între altele, este singurul politician român care a avut o meserie în care a strălucit”, a spus Dinescu.

În discursul său, Ciucă a făcut referire şi la situaţia satului românesc, despre care a spus că are nevoie de un pact asumat de clasa politică.

„Satul românesc, mai ales aici în sud-vestul ţării, trebuie să primească acea atenţie pe care mi-am asumat-o prin programul prezidenţial să realizăm un pact pentru satul românesc şi un pact pentru crearea clasei de mijloc în mediul rural. Altfel, veşnicia care s-a născut la ţară, aşa cum spunea Blaga, nu se va mai regăsi într-un sat românesc care, din păcate, este cu populaţie îmbătrânită, care nu mai poate să muncească, nu este în măsură să spere la un viitor mai bun, iar cei care pot să facă asta sunt oamenii politici printr-un proiect, printr-o dezbatere, printr-o asumare concretă pentru satul românesc şi crearea clasei de mijloc în mediul rural”, a mai afirmat liderul liberalilor.