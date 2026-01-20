Nicușor Dan a început „un profund proces de analiză” privind aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce obiectiv are evaluarea

Președintele Nicușor Dan a început să analizeze principiile Consiliului pentru Pace din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. Potrivit Administrației Prezidențiale, e nevoie de o evaluare când vine vorba de angajamentele internaționale pe care România le are deja.

Printr-un comunicat de presă, Administrația Prezidențială transmite că președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui SUA, Donald Trump.

„Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, a precizat președinția.

Potrivit aceleiași surse, șeful statului a început „ un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace (n.red. – Consiliului pentru Pace)”. Evaluarea președintelui se va raporta la angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat deja în cadrul unor organizații ca ONU, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau UE.

„Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, arată comunicatul de presă de la Cotroceni.

Ce este Consiliul pentru Pace

Liderii mai multor țări, inclusiv Nicușor Dan, au primit la finalul săptămânii trecute o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters.

Printre cei invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace se numără liderii Franței, Germaniei, Ungariei, Australiei, Turciei, Egiptului și Canadei. Ursula von der Leyen a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană, iar Vladimir Putin din partea Rusiei.

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat pentru Reuters un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, potrivit agenției Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.



Lista persoanelor invitate să ia parte la Consiliu pentru Pace urmează să fie dezvăluită în întregime la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial.