Nicușor Dan, despre acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi noaptea că are bătălii mai importante în care să se implice, enumerând aici justiția și evaziunea fiscală, decât subiectul legat de acuzațiile de plagiat la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu.

„Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii ’90-2000, în care era o obișnuință în universitățile din România, pentru o parte dintre profesorii îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo… plagiat. O parte dintre oamenii ăștia sunt parte din elita politică a Romaniei de azi. Nu există o contrapondere politică față de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranșant, sunt bătălii mai importante cum ar fi justiția, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a declarat Nicușor Dan, la Bruxelles, într-o conferință de presă ținută joi noaptea, conform Agerpres.

Șeful statului a făcut aceste declarații, la Bruxelles, unde a participat la reuniunea informală a Consiliului European.

Jurnalista de investigații Emilia Șercan a publicat, în 12 ianuarie, în PressOne, o analiză conform căreia cel puțin 140 dintre cele 247 de pagini din lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu conțin text copiat din alți autori.

Radu Marinescu a susținut că a respectat toate normele care erau în vigoare în momentul scrierii tezei sale de doctorat, în anul 2009. Jurnalista Emilia Șercan, care a publicat dovezile de plagiat, a răspuns și a spus că în realitate plagiatul era interzis și în 2009.

Radu Marinescu a respins o demisie din fruntea Justiției, iar PSD a transmis că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis să analizeze teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. Nu este clar când Comisia va oferi un verdict final. Decizia poate fi ulterior atacată la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).