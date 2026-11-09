Nicușor Dan anunță o conferință de presă marți seară. Ce teme va aborda

Președintele României a anunțat că marți seară va susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Conferința va începe la ora 19:00, a precizat Nicușor Dan.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a scris el, luni seară, pe Facebook.

Va fi prima conferință de presă pe care o organizează Nicușor Dan la Palatul Cotroceni după instalarea Guvernului Luca Niculescu, care a pus capăt unei crize politice izbucnite în 5 mai, când Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR.

De atunci și până la învestirea noului cabinet, în 20 octombrie, șeful statului a desemnat patru candidați la funcția de prim-ministru. Cel de-al patrulea, Luca Niculescu, a reușit să formeze un guvern, alături de PSD.

Conferința lui Nicușor Dan are loc la o zi după declarațiile susținute de președinte cu ocazia vizitei pe care a făcut-o șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București.

În cadrul declarațiilor de presă, cei doi au vorbit despre securitatea la Marea Neagră și investițiile din domeniul apărării. Ursula von der Leyen s-a întâlnit apoi și cu premierul Luca Niculescu.