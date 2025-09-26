Nicuşor Dan: Banii din preţul energiei se duc la speculatori. ANRE nu-şi face treaba / Un fost ministru al energiei: Conducerea ANRE stă doar pe Facebook şi ne comunică banalităţi

Președintele Nicușor Dan a lansat critici dure la adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în contextul creşterii preţurilor la energie. „Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează”, a declarat, joi, Nicușor Dan, la Digi24.

Potrivit președintelui, o problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că „România produce foarte mult din energia sa”.

„Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a precizat președintele.

„Toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori”

A doua problemă, în opinia preşedintelui, „este că nu avem o corelare a instituţiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, şi asta e ceva ce putem să facem relativ repede”.

Nicușor Dan susţine că „toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori”. „Pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba”, a mai spus Nicușor Dan.

„Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul energiei se uită foarte atent la lucrurile astea şi sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a adăugat președintele.

„Cele mai mari diferenţe de preţ din Europa între bandă şi vârf”

Critici la adresa ANRE a lansat şi fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu. „Piaţa de energie are nevoie de reforme şi un ANRE activ şi eficient. Avem cele mai mari diferenţe de preţ din Europa între bandă şi vârf”, a spus fostul ministru.

„Conducerea ANRE stă doar pe Facebook şi ne comunică banalităţi, inclusiv alegerea într-un bord al ACER (o funcţie fără relevanţă pentru că în Bordul acela contează doar Preşedintele), unde desemnarea se face pe principiul rotaţiei. (…) A trecut şi sezonul estival. Poate totuşi implemenăm tariful binom. Ce ziceti?”, a adăugat Răzvan Nicolescu, fost ministru, dar şi fost preşedinte al ACER – Agenția Europeană de Reglementare în Energie.

Începând cu 1 iulie, preţurile la energia electrică s-au dublat, după ce au fost eliminate plafoanele. Sunt printre cele mai mari preţuri din UE pentru consumatorii casnici şi chiar cel mai mare pentru cei industriali.

Cea mai ieftină ofertă este cea a Hidroelectrica – 1,04 lei/kWh, iar cele mai scumpe ajung la 2 lei/kWh. Mari furnizori, cu mulți consumatori, precum E.ON, PPC și Premier Energy, propun prețuri de circa 1,50 – 1,55 lei/kwh.

Nivelul de 1,5 lei/Kwh (0,3 euro/KWh) este cel mai mare preț din Uniunea Europeană pentru industrie. Un preț mare pentru energia consumată de industrie înseamnă scumpiri în întreaga economie, la orice produs alimentar și nealimentar.