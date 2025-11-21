Nicuşor Dan, despre demiterea lui Ludovic Orban din echipa sa de consilieri: „Se mai întâmplă telenovele”

Președintele Nicușor Dan consideră că este normală demisia unui consilier care spune altceva decât demnitarul pe care îl consiliază.

Prezent vineri în București, la o conferință despre politica europeană de coeziune, Nicușor Dan a fost rugat să spună de ce a fost revocat din funcție consilierul Ludovic Orban.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat Nicușor Dan, într-o declarație de presă făcută jurnaliștilor.

Întrebat dacă o revenire a lui Ludovic Orban în PNL ar fi considerată o trădare, președintele a spus că „oamenii sunt liberi”.

„Suntem în democrație. Fiecare partid își face strategia lui. E o democrație”, a declarat șeful statului.

Ludovic Orban fusese numit de Nicușor Dan, în 6 octombrie, consilier prezidențial pentru politică internă. Marți, 18 noiembrie, fostul premier și lider PNL a plecat de la Cotroceni.

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

În primele sale declarații după revocare, Orban a precizat că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.