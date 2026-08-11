Președintele Nicușor Dan, consultări la Cotroceni cu liderii fostei Coaliții pe legea salarizării

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește marţi, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR pentru discuţii privind proiectul legii salarizării, un jalon PNRR de 770 de milioane de euro, amânat deja de patru guverne succesive.

Potrivit agendei prezidenţiale, la întâlnirea cu şeful statului, programată pentru ora 16:00, sunt aşteptaţi să participe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preşedintele USR, Dominic Fritz, şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Alături de aceştia se vor afla reprezentanţii partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării.

Avertismentul ministrului interimar al Muncii

Într-o postare pe Facebook publicată luni dimineața, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Muncii, a transmis că „este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă”, înainte de a expira termenul limită pentru PNRR – 31 august – și România să piardă banii.

Surse din PSD au explicat pentru HotNews că șansele sunt mici ca legea să fie depusă și adoptată de Parlament până la finalul lunii.

Vineri, într-un interviu acordat RFI, premierul interimar Ilie Bolojan spunea că nu există încă „o formă de acord” pe legea salarizării, astfel încât să fie adoptat de Parlament, dar că ar putea fi adoptată în perioada următoare.

Acum, liderii partidelor speră să iasă de la Cotroceni cu o formă finală a legii care să nemulțumească cât mai puține categorii profesionale și care să treacă nemodificată prin comisiile parlamentare.

Primul draft al legii salarizării, care a fost făcut public în iulie de Ministerul Muncii, a creat nemulțumiri puternice. Sindicaliștii din Federația Sanitas, care reprezintă personalul medical, au protestat în stradă și au intrat în grevă generală la finalul lunii iunie.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut 4 șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD). Acum, după demisia lui Manole, Dragoș Pîslaru a preluat conducerea ministerului, deci și responsabilitatea pentru finalizarea proiectului asumat prin PNRR.