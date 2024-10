Nicușor Dan: Instanța a respins definitiv cererea de intrare în legalitate a Cathedral Plaza / După câteva formalități juridice această clădire va fi demolată

Primăria Capitalei a câștigat definitiv procesul prin care dezvoltatorul imobiliar care a construit turnul Cathedral Plaza cerea municipalității intrarea în legalitate a imobilului, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, vineri. Decizia a fost dată de Curtea de Apel București. Pe rolul instanței mai este procesul de anulare a dispoziției de demolare, emise de primarul general în 2022, pentru acest imobil, însă Nicușor Dan spune că mai sunt doar câteva formalități juridice până la demolarea turnului, cheia fiind tranșarea litigiului de intrare în legalitate.

„Curtea de Apel București s-a pronunțat azi pe ultimul dosar care ar fi putut să împiedice demolarea Cathedral Plaza și a respins definitiv cererea de intrare în legalitate a acestei clădiri. Asta înseamnă că după încă câteva formalități juridice această clădire va fi demolată în baza dispoziției pe care am semnat-o acum 2 ani”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri.



Acesta a declarat că acesta este un exemplu pentru dezvoltatorii imobiliari care se cred de neatins.

„Este un proces care a început acum 18 ani, printr-o autorizație de construire despre care toată lumea știa că este nelegală. Beneficiarul autorizației s-a crezut șmecher, așa cum se cred șmecheri mulți investitori din ziua de azi. Așa cum am așteptat 18 ani pentru a demola această clădire, să știe și cei care se cred de neatins, le vom demola peste 5-10-20 de ani clădirile ilegale pe care le construiesc azi”, a mai spus Nicușor Dan.

Demolarea clădirii ar costa 5-8 milioane de euro, estimează primarul general.

„Costul va fi plătit de PMB și va fi solicitat de la Primăria Sectorului 1, pentru că primarul Sectorului 1 a emis autorizația de demolare ilegală. Apoi Primăria Sectorului 1 se poate îndrepta împotriva celor care au semnat autorizația, fostul primar Andrei Chiliman, arhitectul șef de la vremea respectivă, ca să recupereze banii”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general estimează că în aproximativ un an se va tranșa în instanță și litigiul privind dispoziția de demolare – unde dezvoltatorul imobiliar a cerut anularea actului – și va putea începe demolarea.

„Eu am o dispoziție de demolare în 2022, proprietarul clădirii a atacat-o în instanță și a cerut anularea și suspendarea ei. Instanțele au suspendat executarea acelei dispoziții, noi în momentul acesta nu putem să venim să demolăm pentru că actul pe care l-am dat este suspendat de instanță, dar singurul motiv pentru care instanța a suspendat a fost că există un litigiu de intrare în legalitate.

Ca să fim precauți, am așteptat finalizarea litigiului de intrare în legalitate, dacă Curtea de Apel decidea intrarea în legalitate, nu se mai punea problema demolării. Fiindcă această chestiune nu mai există începând de azi, o să reluăm repede la Tribunal litigiul cu privire la acel act, probabil că ei vor face recurs.

Estimez că într-un an vom avea o decizie definitivă a instanței pe dispoziția de demolare și vom începe demolarea”, a explicat Nicușor Dan.

Pe 20 iulie 2022, Nicușor Dan a semnat dispoziția de demolare pentru Cathedral Plaza, clădirea construită ilegal în vecinătatea Catedralei Romano-Catolice de pe strada General Berthelot. Instanța a anulat autorizația de construire pentru acest imobil încă din 2011.

În octombrie 2022, dezvoltatorul imobiliar a obținut în instanță suspendarea dispoziției de demolare emise de primarul general. Primăria Capitalei a făcut recurs. Totodată, aceştia spuneau atunci că au depus o plângere penală pe numele primarului Nicuşor Dan.



În mai 2023, Tribunalul București a respins cererea de intrare în legalitate a Cathedral Plaza.

Istoria Cathedral Plaza

Proiectul Cathedral Plaza al dezvoltatorului Millennium Building Development (MBD) a fost autorizat de Primăria Sectorului 1 pe 24 februarie 2006. Lucrările au început pe 9 martie a aceluiași an.

În aprilie 2006, autorizația a fost contestată în instanța de reprezentanții Arhiepiscopiei Româno-Catolice din București pe motiv că afecta atât imaginea, cât și structura Catedralei Sfântul Iosif.

Din iulie 2007, lucrările au fost întrerupte de mai multe ori din cauza litigiilor dintre Arhiepiscopie și dezvoltatorii proiectului. Imobilul a fost finalizat în mod oficial în iunie 2011.

O lună mai târziu, în iulie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins cea de a șasea și ultima cale extraordinară de atac promovată de MBD „stabilind irevocabil nulitatea autorizației de construire a auto-intitulatei clădiri Cathedral Plaza”.

În 28 iunie 2012, Tribunalul Dâmbovița l-a obligat pe Primarul Municipiului București să emită decizia privind desființarea turnului Cathedral Plaza. Sentința a devenit definitivă și irevocabilă în ianuarie 2013, în urma deciziei Curții de Apel Ploiești. Primarul Sorin Oprescu nu a pus în aplicare decizia instanței.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au declarat la începutul anului 2014 că au cerut în instanță clarificări în legătură cu cine va face demolarea Cathedral Plaza.

„Cele două cereri introduse de Primăria Municipiului București au fost formulate pentru clarificarea de către instanța a modalității de punere în executare a Sentinței Tribunalului Dâmbovița (nr.2520/2012) având în vedere că imobilul Cathedral Plaza este construit și pe proprietate privată, nu doar pe domeniul privat al Municipalității”, se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea Hotnews.ro, la vremea respectivă.

Pe 17 septembrie 2013 un executor judecătoresc l-a somat pe primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, să demoleze turnul de birouri.

Oprescu însă a declarat imediat după somație că a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii modalităților de desființare a construcției Cathedral Plaza, estimarea costurilor și determinarea impactului asupra clădirilor aflate în vecinătate, însă pentru demolarea clădirii acesta susține că este nevoie de încă o sentința judecătorească.

Nici în mandatul Gabrielei Firea clădirea nu a fost demolată.

În 2017, Primăria Capitalei transmitea că ”Municipiul Bucuresti nu are competențe in ceea ce priveste demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza. Atribuțiile privind avizarea desfiintarii imobilului revin exculsiv Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si proprietarului Cathedral Plaza”.

„Pe rolul instantelor de judecata mai exista si alte litigii cu privire la acest imobil, iar cercetarea judecatoreasca in aceste cazuri nu este finalizata. Majoritatea dosarelor privind aceasta speta sunt suspendate pana la solutionarea dosarului nr. 8563/3/2013, aflat aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de proprietarul constructiei – S.C. MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. – prin care acesta a solicitat obligarea Primarului Municipiului Bucuresti sa emita actul administrativ de intrare in legalitate”, transmitea în 2017 Primăria Capitalei.