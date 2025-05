LIVE VIDEO Nicușor Dan, la a doua dezbatere fără George Simion, la Antena 3. Postul TV îi adresează întrebări candidatului AUR și oferă răspunsurile date de el în trecut

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a venit marți seară la Palatul Parlamentului pentru dezbaterea organizată de Antena 3 CNN de la ora 20:00. Postul de televiziune a precizat că l-a invitat și pe George Simion, dar a relatat pe parcursul zilei că liderul AUR a plecat din țară, după evenimentul organizat tot marți de Camera de Comerț și Industrie a României, unde Nicușor Dan nu a fost prezent.

HotNews transmite LIVE TEXT declarațiile lui Nicușor Dan:

20:32

Care credeți că ar fi cea mai potrivită formulă de guvern după 18 mai? Puteți nominaliza câteva persoane potrivite pentru cele mai importante funcții din cabinet?

Dan: E important ca noi să avem un guvern stabil, să dăm predictibilitate, pentru ca lumea financiară și economică să aibă încredere în statul român și să stabilizăm cursul leului, ratele dobânzilor. Noi avem un parlament ales la 1 decembrie, nu este deloc potrivit pentru România să vorbim de anticipate, nimeni nu mai are răbdare cu instabilitate din România, deci va trebui să lucrăm cu acest parlament trei ani și jumătate. Dintre aceste partide, eu îmi doresc ca cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să fie majoritatea care stă în spatele unui nou Guvern. Vreau să fiu implicat în programul Guvernului. Îmi doresc ca primul ministru să fie o persoană reformistă, cred că Bolojan e o persoană foarte potrivită pentru asta, dar nu depinde doar de mine și nu e o promisiune. Discuția pe portofolii o să fie una tehnică și evident că și partidele vor avea un cuvânt. Nu voi gira o politică cum a fost cea de până acum.

20:24

Nicușor Dan, rugat să îl caracterizeze pe George Simion.

Dan: Vinde iluzii, cum a fost chestiunea cu apartamentele, care e extrem de gravă. Apoi se pretinde suveranist și patriot, dar în chestiunea ridicării vizelor a fost exact opusul, adică s-a dus și a pledat la administrația SUA pentru ca românii să aibă în continuare nevoie de vize. Este un dușman al economiei libere.

George Simion a primit aceeași întrebare, în lipsă. Postul a difuzat apoi un montaj cu o afirmație făcută marți după-amiază de liderul AUR la dezbaterea organizată de CCIR: „Ne-am dorit și am dorit invitația pe care am continuat-o pentru astăzi de dimineață la Academia de Studii Economice. Din păcate, contracandidatul meu a ales să nu se prezinte, după cum a ales să nu se prezinte nici ieri, la Universitatea din București, deși confirmase înainte de turul al doilea prezența. Acesta este motivul pentru care am acceptat o dezbatere părtinitoare, dar aflată într-un cadru instituțional, la Politehnica din București. Nu avem nevoie de șapte primării la nivelul Bucureștiului, doar dacă cel care este primar general nu este capabil să facă ordine în atribuții și nici în propria casă”.

Dan: Eu îi reproșez că n-a condus niciodată nimic și e puțin absurd să vrei să conduci o țară după ce n-ai condus niciodată nimic.

Mihai Gâdea a arătat o postare în care George Simion afirma că va merge la dezbateri „oriunde vrea” Nicușor Dan, inclusiv la Antena 3 și la Digi24.

20:14

Nicușor Dan a acceptat să dea în scris că TVA nu va fi majorată dacă va câștiga el alegerile prezidențiale.

„Dacă voi fi președinte, TVA nu va crește în mandatul meu”, a scris candidatul independent.

George Simion a fost întrebat, în lipsă, despre planul cu casele la 35.000 de euro. Apoi, postul a difuzat un montaj în care liderul AUR recunoaște că a fost vorba despre „marketing”, despre o „formă de promovare”.

„Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi”, a spus liderul AUR în montajul respectiv.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îi plac bananele, dacă îi plac blugii și vacanțele luxoase.

Dan: Am auzit, mi se face un rezumat al zilei de către echipa mea. Nu sunt îmbrăcat în blugi, dar, da, cred că trebuie să facem din România o țară în care toată lumea să își poată permită o vacanță, în care copiii, indiferent unde se nasc, să aibă aceleași șanse de reușită în viață.

A fost întrebat despre Matei Păun.

Dan: Domnia sa nu candidează la o funcție publică și cred că putem să îl lăsăm la el acasă. Am spus, domnia sa a avut niște opinii acum 10 ani, nu sunt ale mele, nu a avut o poziție în PMB, nu e finanțator, nu va avea o poziție la Cotroceni dacă eu voi câștiga.

20:13

Nicușor Dan a fost întrebat care este diferența fundamentală între el și George Simion.

Dan: Cred că sunt patru lucruri. Susțin o direcție pro-occidentală a României, și nu pro-Rusia. Susțin o economie deschisă pentru investiții străine, și nu una izolaționistă. Îndemn la dialog, și nu la ură, între tabere. Am avut de-a lungul vieții o meserie, inclusiv am condus PMB, adică mie mi-ar fi frică să mă urc într-o mașină cu cineva care n-a mai condus, darămite să conduci România.

George Simion a fost întrebat, în lipsă, despre planul cu apartamentele la 35.000 de euro. Apoi, postul a difuzat un montaj în care liderul AUR recunoaște că a fost vorba despre „marketing”, despre o „formă de promovare”.

„Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi”, a spus liderul AUR în montajul respectiv.

20:04

Nicușor Dan a fost întrebat cum vede faptul că George Simion a cerut dezbateri, dar lipsește.

Dan: Nu pot să îmi dau seama de ce a plecat din țară. Eu i-am propus să avem un șir de dezbateri, domnia sa a forțat cu acea dezbatere de pe o zi pe alta la Euronews, ne-am dus și acolo tocmai ca să nu îi dăm posibilitatea să spună că nu am fost. Îmi doresc în continuare să clarificăm toate lucrurile, tot zgomotul care a planat asupra acestei campanii, fel de fel de informații false. Aș fi vrut să le lămurim bărbătește.

Mihai Gâdea a întrebat un scaun gol, cu numele lui George Simion scris pe el, de ce lipsește de la dezbatere. Postul a redat apoi o declarație făcută săptămâna trecută de Simion, când a spus că este pregătit să înceapă dezbaterile cu Nicușor Dan. „Este normal ca românii să ne audă, să vadă care sunt opțiunile noastre cu privire la viitorul țării”, a spus liderul AUR în cadrul afirmațiilor respective. A fost difuzată și declarația Anamariei Gavrilă, când lidera POT întreba: „De ce fugem de dezbatere?”.

Dan: Au fost tensiuni între tabere și s-au spus lucruri care n-ar fi trebuit să se spună, însă Simion a pus permanent paie pe foc.

20:03

Întrucât liderul AUR lipsește de la dezbatere, Mihai Gâdea a anunțat că a căutat răspunsurile oferite de George Simion în trecut „la cele mai importante întrebări”. Astfel, îi vor adresa întrebări și lui, în absență, și vor reda acele răspunsuri.

19:43

Nicușor Dan a sosit la Palatul Parlamentului, unde are loc ceea ce trebuia să fie o nouă dezbatere între cei doi candidați la alegerile prezidențiale.

El a fost întâmpinat de doi jurnaliști ai postului Antena 3 CNN și întrebat ce prezență se așteaptă să fie duminică, 18 mai, la vot.

„Sper să fie peste zece milioane”, a răspuns candidatul independent la alegeri. El a mai spus că, dacă vor vota 11 milioane de oameni, cu tot cu diaspora, ar avea șanse să câștige. În primul tur al alegerilor, au votat 9,5 milioane de români.

***

Nicușor Dan a anunțat, duminică, că a acceptat invitațiile lansate de „șase posturi de televiziune foarte respectabile” pentru a participa la dezbateri în săptămâna care culminează cu finala prezidențială din 18 mai. Luni, candidatul independent a fost la Digi24, însă George Simion nu a venit.

Andreea Dumitrescu, jurnalistă a postului de televiziune, a spus în timpul dezbaterii de luni seară că George Simion a acuzat Digi24 că nu va putea asigura echilibrul, având în vedere pozițiile publice ale jurnaliștilor.

În timpul dezbaterii de la Digi24, liderul AUR a publicat pe Facebook o înregistrare video în care el și mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune apar discutând în biroul său și candidatul le explică, pe un ton dur, motivele care l-au făcut să refuze invitația de a participa la dezbatere. Digi24 susține că filmarea a fost făcută pe ascuns, fără ca jurnaliștii să știe. Marți, înregistrarea nu mai apare pe pagina de Facebook a lui George Simion.

Marius Tian, redactorul-șef Digi24, a declarat, pentru HotNews, luni seară, că filmarea a fost făcută în biroul de la Senat al liderului AUR și că acesta „a publicat doar părțile care consideră domnia sa ca îl avantajează electoral”.

Nicușor Dan și George Simion, de două ori față-n față

Până în prezent, George Simion și Nicușor Dan au avut doar două confruntări electorale față în față după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Prima a avut loc la Congresul Blocului Național Sindical, în 7 mai. A doua s-a desfășurat în 8 mai, la Universitatea Politehnica București, și a fost organizată de Euronews, când cei doi contracandidați au răspuns la întrebări aproximativ patru ore.

George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 3,86 milioane de voturi, reprezentând un scor de 40,96%. Nicușor Dan s-a clasat pe locul al 2-lea, cu peste 1,97 milioane de voturi, adică un scor de 20,99%.