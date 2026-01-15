Nicușor Dan le-a spus ambasadorilor străini cum vede relația cu SUA / Când ar putea avea loc întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan le-a transmis joi ambasadorilor străini de la București ce își propune să facă pentru a extinde relația cu Statele Unite și a explicat care vor fi liniile definitorii ale parteneriatului.

La prima întâlnire anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București pe care a găzduit-o în calitate de președinte, Nicușor Dan le-a vorbit despre parteneriatul dintre România și SUA.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026”, a precizat șeful statului.

Președintele Dan a spus că România își înțelege rolul strategic la Marea Neagră și pe plan extern, „va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat”.

Proiectele economice în centrul discuției despre Statele Unite

Nicușor Dan a declarat că pentru a extinde și adapta parteneriatul strategic va propune o serie de proiecte economice:

„Vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securității și apărării și care să consolideze fundamentul relației noastre”, a explicat el.

În plus, președintele a subliniat că relația dintre România și SUA „va avea câteva linii definitorii: apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii de frontieră”.

Când ar putea avea loc vizita în Biroul Oval

La începutul lunii octombrie, ministra de Externe a fost primită la Washington de șeful diplomației americane, Marco Rubio. La acea întâlnire, cei doi au discutat și despre întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu Donald Trump.

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a spus Țoiu la finalul întrevederii.

Referitor la vizita În SUA, Nicușor Dan afirma pe 2 noiembrie 2025, că „marea miză” va fi componenta economică.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a explicat atunci președintele.

Consilierul prezidențial pentru politică externă și securitate națională, Marius Lazurca, a declarat la finalul lunii noiembrie că șeful statului a decis crearea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA.

Lazurca a spus atunci că Nicușor Dan este „liderul activ al acestui grup” – „nu a delegat activităţile de pregătire a acestei vizite subordonatilor dumnealui, ci se ocupă nemijlocit de pregătirea acestei vizite”.

El a afirmat că există „câteva dimensiuni obligatorii” în vizitele externe ale lui Nicușor Dan: „dimensiunea politică, cu o tematică de mare interes pentru România, respectiv ce punem pe agenda dialogului politic astfel încât România să iasă în avantaj”, şi dimensiunea economică, „absolut fundamentală”.

