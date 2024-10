Nicușor Dan, nemulțumit de lipsa unei alianțe mai largi a dreptei: „Mi-aș fi dorit ca partidele să colaboreze mai mult”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, la Digi24, că şi-ar fi dorit ca partidele de dreapta din România să colaboreze mai mult înainte de alegerile din acest an şi chiar să facă alianţe cu partidele care riscă să nu atingă pragul electoral, transmite News.ro.

„Eu sunt un om de dreapta. În alegerile din 2020, când am câştigat Primăria, am fost sprijinit de dreapta, după 12 ani de guvernare locală PSD. A fost o aşteptare a simpatizanţilor de dreapta din Bucureşti. Am guvernat local cu partide de dreapta. Evident că îmi doresc o guvernare de dreapta”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a apreciat că partidele de dreapta ar fi trebuit să aibă relații mai apropiate în această campanie electorală, iar alianța dintre ele să fi cooptat inclusiv formațiunile cu șanse mai mici de a trece pragul electoral de 5%

„Mi-aş fi dorit ca partidele de dreapta din România să colaboreze mai mult înainte de aceste alegeri şi să le ia inclusiv în alianţe pe cele care riscă să nu facă pragul astfel încât să optimizăm voturile. Acum sper în continuare că ele vor avea suficient de multe voturi ca să facă o guvernare şi evident că îmi doresc ca în viitor să colaboreze mai mult”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă ar putea să candideze în viitor la președinția României, Nicușor Dan a răspuns: „De principiu îmi doresc încă un mandat, în afară de acesta pe care îl încep la Primăria Capitalei. În rest, nu vreau să exclud nicio variantă. Vedem realităţile peste câţiva ani. Pentru momentul ăsta este planul meu.”

Încercările de constituire a unei alianțe electorale largi a partidelor de dreapta la alegerile parlamentare din 1 decembrie au fost lipsite de rezultate. Tatonările dintre PNL și USR nu au dus la niciun rezultat, ultimul partid punând liberalilor condiția de a ieși de la guvernare.

De asemenea, USR nu a mai prelungit și pentru parlamentare alianța pe care a vut la europarlamentarele din vară cu PMP și Forța Dreptei. În consecință cele două formațiuni au făcut o alianță separată, în care candidații PMP vor fi incluși pe listele Forței Dreptei