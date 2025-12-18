Nicușor Dan nu vede la fel ca Bolojan problema prescripției: „Întrebarea e de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că în ceea ce privește marea corupție există o „problemă fundamentală”.

Întrebat de un reporter Antena 3 dacă ar trebui anulată prescripția pentru faptele grave de corupție, așa cum a declarat premierul Ilie Bolojan miercuri, Nicușor Dan a spus că aceasta „este o discuție pe care să o avem în spațiul public”.

„În momentul acesta, întrebarea fundamentală este, pentru fapte mari de corupție din Codul Penal și acea lege specială a DNA – termenul de prescripție care ajunge la 15 ani. Eu cred că problema fundamentală este de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Ar trebui ca în 2 – 3 ani, față de persoana vizată de un astfel de dosar să se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema”, a spus șeful statului, înaitea summitului de la Bruxelles.

Cu o zi înainte, Ilie Bolojan a vorbit la DigiFM despre sistemul de justiție din România. El a spus că „nu putem nega că prescripția unor fapte generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor”. Premierul a fost întrebat dacă este de acord cu existența prescripției în dosarele de corupție.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prescripție. Faptul că un proces durează foarte mult timp, că o sentință, indiferent de sentință, se dă la o distanță foarte mare de data la care s-a întâmplat o faptă, nu are niciun rol din punct de vedere social, pentru că cu cât o sentință se dă mai aproape de data la care s-a întâmplat, rolul ei de educație, de a nu face un lucru, memoria socială reține legătura… În momentul în care trec cinci ani de zile, șapte ani de zile, vă dați seama că oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință”, a răspuns Bolojan.

Subiectul sistemului de justiție din România a fost intens dezbătut în societate în urma documentarului Recorder despre starea justiției din țara noastră, publicat pe 9 decembrie.

