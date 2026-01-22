Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Ce se discută

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan participă joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles. Evenimentul începe la ora 20.00.

Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (20.00, ora României), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE, citată de Agerpres.

Reuniunea extraordinară a Consiliului European a fost convocată după ce, duminică, ambasadorii UE s-au adunat la Bruxelles pentru a discuta declarația lui Donald Trump de sâmbătă, conform căreia va cumpăra Groenlanda și va pedepsi cu tarife țările UE care îi stau în cale. Între timp, Trump a anunțat miercuri, într-o postare pe rețeaua TruthSocial, că renunță la tarifele vamale cu care amenințase Europa.

La reuniunea de joi, liderii UE vor discuta „evoluțiile recente în relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru UE și vor coordona demersurile viitoare”, a transmis Consiliul European, într-un comunicat.

„Războiul de agresiune al Rusiei, subminarea ordinii internaționale bazate pe norme, punerea sub semnul întrebării a alianțelor fundamentale – provocările geopolitice cu care se confruntă Europa par uneori descurajante. Dar UE va ieși din această situație mai puternică, mai rezilientă și mai suverană. Răspunsul nostru trebuie să aibă trei componente: o Europă a principiilor, o Europă a protecției și o Europă a prosperității”, a transmis Antonio Costa, citat într-un comunicat al Consiliului European.

La reuniunea Consiliului European, ar urma să fie discutată și propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, la care a fost invitată să ia parte și România, potrivit surselor Digi24.

Administrația Prezidențială anunțase recent că Nicușor Dan a început „un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace (n.red. – Consiliului pentru Pace)”.