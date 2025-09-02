Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției, acum, la Cotroceni, în contextul tensiunior privind reforma administrației publice

Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției are loc marţi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, la o zi după ce Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal 2, iar PSD s-a opus reformei administrației locale.

Întâlnirea a fost cerută de Nicușor Dan, în contextul tensiunilor din coaliție, premierul Bolojan amenințând chiar cu demisia. La discuţii sunt prezenți premierul Ilie Bolojan, totodată lider al PNL, Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor, liderul UDMR care a și confirmat întâlnirea de astăzi de la Cotroceni. Ulterior, a fost confirmată și de Administrația Prezidențială.

„Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva… în acest moment nu trebuie speculat”, a declarat, luni, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că întâlnirea este una absolut normală la începutul sesiunii parlamentare „şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrală”. El a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.

Liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews.

Ulterior, Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2. În cadrul ședinței de ieri, premierul a amenințat cu demisia.

Întrebat, marți, în conferința de presă, dacă le-a transmis liderilor coaliției că va demisiona în situaţia în care nu se va ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia publică, proiect contestat de PSD, Bolojan a răspuns:

„Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”.

De asemenea, întrebat dacă măsurile asura cărora PSD vrea să revină au fost stabilite la masa coaliției, premierul a spus că„toate deciziile s-au făcut pe baza unui dialog fie în for politic, fie la nivel de premier și vicepremier”: „Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost agreat”. Chestionat, de asemenea, dacă acum există stabilitate în coaliție, Bolojan a spus că „se va vedea la moțiunile de cenzură”.