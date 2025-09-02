LIVE VIDEO Ilie Bolojan, conferință de presă acum: Fără măsuri în administrație, cu reduceri de personal, pachetul 2 nu e întreg. Banii se duc într-o gaură neagră. Nu pot gira asta, am agreat la început în coaliție / Evită să răspundă dacă Nicușor Dan e „un partener sau o frână”

Conferința de presă este prima pe care o susține premierul după mai bine de o lună. Ea vine după ce guvernul a adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament 5 legi privind măsurile fiscale. De asemenea, ea vine după ce premierul a amenințat cu demisia, în ședința coaliției, pentru că PSD s-a opus legii privind reforma administrației locale.

HotNews transmite LIVE TEXT desfășurarea conferinței de presă:

Ilie Bolojan: „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am pus în practică câteva pentru a reduce deficitul, pentru a ne atrage fondurile europene și pentru a corecta nedreptățile.

Am lucrat pe creșterea veniturilor și pe prioritizarea investițiilor. Nu era posibil la un deficit de 10% să corectezi cu o singură măsură acest deficit. Primul pachet a urmărit această problemă și a rezolvat unele. Cel de-al doilea pachet reduce beneficiile care nu aveau în spate performanță.

Acest al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma adminitrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar celui de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui nu ne valorificăm potențialul administrației locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta.

„Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni”

Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma.

Pachetul pe administrație avea trei direcții importante, cel de creșterea a capacității administrative – cu asta toată lumea a fost de acord. A doua componenta este partea de descentralizare unde există un acord. Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că implica o reducere de personal.

Ce se întâmplă cu reforma administrației locale

Ați auzit diferite cifre de reduceri care se aplică la o zonă sau alta. Foarte puțini au înțeles care sunt problemele. Administrația este dimensionată pe un număr mare de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate din România știe prin calculul pe cre îl primește de la prefecturile din județ câți angajați maxim poate avea. Știind ce număr maxim poate avea, fiecare autoritate la propunerea primarului sau președintelui CJ aprobă organigrama. Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul mare de angajați. În multe localități mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim.

Al treila element este câte posturi sunt efectiv ocupate. În fiecare instituție, oparte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Dacă vrem să vorbim de reduceri în administrație, trebuie să vorbim de numărul de posturi efectiv ocupate.

Când a propus procentul de 25% mi-am dat seama că efectele sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu îmi permit în această situație să vin cu asemenea soluții. Am propus o analiză cât se poate de corectă și sinceră privind administrația. Veți avea un link cu aceste calculele publice.

Vă spun câteva ipoteze de lucru. Dacă vrem reducere efectivă de personal de 5% efectivă de personal, înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. În sub 1000 de UAT-uri se va reduce personalul. Aici, cu siguranță, există personal supradimensionat. Dacă vrem 10% reducere efectivă de personal, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem aproximativ 40%.

În această săptămână, în completarea acestei oglinzi publice care este pusă la dispoziția primarilor și a dvs. Ministerul Dezvoltării va mai face o verificare de date pentru a identifica posibile erori. Aceste date fiind colectate prin cele două ministere Interne și Dezvoltare și comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de coumnicare.

Ipotezele de reduceri de personal s-au aplicat doar pe 2 baze numărul de angajați și numărul de polițiști locali. Având în vedere că există multe cazuri de primării cu personal calculat corect înseamnă că și celelalalte primării au oportunitatea să facă o analiză. Indiferent că se impune sau nu, pentru fiecare administrator a nu risipa banii de la cetățeni trebuie să fie o prioritate.

Fără măsuri în administrație, cu reduceri de personal, pachetul 2 nu e întreg. Banii se duc într-o gaură neagră. Nu pot gira asta. Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare la început. Am agreat o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală. Am făcut o analiză pe o primă autoritatea, cea pentru protecția consumatorilor, și am constatat că cu o reducere de 20% a posturile lucrurile pot funcția cel puțin la fel de bine. Trebuie făcută o analiză la fiecare autoritate centrală.

Întrebare: S-au deschis mai multe fronturi, inclusiv cu PSD care are viziuni diferite, dar și cu președintele Nicușor Dan pe pensiile magistraților și TVA. Este Nicușor Dan partener sau frână.

Bolojan: Partidele din coaliție și președinte trebuie să fie și sunt partenerii președintelui. Toate măsurile puse în practică sunt puse cu acordul partidelor.

Întrebare: Le-ați transmis partenerilor că dacă nu ajungeți la acord demisionați?

Bolojan: Le-am transmis că am avut o înțelegere, că am agreat un program de guvernare și dacă poți să exerciți ai nevoie de reformă. Dacă lucrurile sunt menținute, stabilitatea politică trebuie respectată. Dacă lucrurile nu sunt respectate, e greu să-ți exerciți aceste atribuții și ocupi un post fără să-l puneți în valoare.

Pachetul doi de măsuri fiscale, adoptat prin asumarea răspunderii

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că în conferința de presă Ilie Bolojan va vorbi despre angajarea răspunderii în Parlament pe cele 5 proiecte de legi și despre măsurile privind administrația publică locală, asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în coaliție din cauza opoziției PSD.

Ultima conferință de presă organizată de Ilie Bolojan la Guvern a fost în 29 iulie, pe tema pensiilor magistraților, proiect aflat între cele 5 trecute luni prin Parlament.

După conferința de presă, Ilie Bolojan va merge de la ora 12:00 la Cotroceni, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu ceilalți lideri ai coaliției: Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Întâlnirea a fost cerută de Nicușor Dan, în contextul tensiunilor din coaliție, premierul Bolojan amenințând chiar cu demisia.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție, după ce PSD a blocat pachetul privind reforma administrației publice. Afost pentru prima oară când o astfel de procedură a fost folosită pentru atât de multe proiecte în aceeași zi, iar în aceste condiții au fost necesare ședințe succesive ale plenului.

După ce Guvernul și-a asumat răspunderea astăzi pe pachetul de măsuri fiscale, opoziția are la dispoziție 3 zile să depună moțiune de cenzură, una pentru fiecare proiect de lege în parte. AUR a anunțat că va depune 4 moțiuni, pentru toate proiectele, mai puțin cel privind pensiile magistraților. Voturile privind moțiunile de cenzură (vor fi 4 voturi secrete, cu bile, unul pentru fiecare moțiune) vor avea loc la finalul săptămânii sau săptămâna viitoare.

Proiectele asumate de guvern se referă la pensiile magistraților, sistemul sanitar, guvernanța corporativă a companiilor de stat, eficientizarea ASF, ANRE și ANCOM, precum și la o serie de măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor.