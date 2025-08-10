Nicușor Dan și Maia Sandu, ipostază inedită la „Festivalul Lupilor”. Cum au fost surprinși cei doi șefi de stat

Președintele Nicușor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova și a participat alături de omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Cei doi șefi de stat au făcut poze cu persoanele prezente la eveniment. Mai multe televiziuni de peste Prut au transmis imagini cu oficialii.

Sandu și Dan au asistat la spectacolul de la Festivalul Lupilor. Un participant i-a fotografiat pe cei doi președinți stând jos, pe iarbă, pe ceea ce pare a fi un izopren. Poza a fost preluată și distribuită și de jurnalistul Vitali Cojocari.

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova, potrivit News.ro.

Conform surselor NewsMaker, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.