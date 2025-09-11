Nicușor Dan spune că cei 40% dintre români care ar vota cu AUR sunt „exasperați”: „Arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la B1 TV, despre procentul de 40% al AUR în ultimul sondaj de opinie, că nu crede că reprezintă o „mare iubire” pentru partid, ci, mai degrabă, o „dezamăgire profundă” față de actuala conducere a țării, scrie News.ro.

„Arată că acei 40% dintre români sunt exasperaţi. Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi să direcţioneze România”, a spus președintele României.

El a adăugat că este datoria sa și a coaliției de guvernare să arate acestor 40% dintre oameni că „lucrăm pentru români”.

Despre alternative la actuala coaliţie, Nicuşor Dan a afirmat că teoretic, mai erau şi guverne minoritare, sau doar cu trei din aceste patru partide, dar varianta actuală este „cea mai potrivită”.

„Eu cred că asta este formula cea mai potrivită pentru momentul pe care îl trăim, garantând stabilitate şi în raport cu partenerii noştri”, a adăugat Dan.

AUR crește în opțiunile de vot

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, AUR este cotat cu 40.8% din voturi, urmat de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 12.8%, respectiv 4.0%. POT are 3.3%, iar S.O.S. – 2.8%.

Cu aceste calcule, raportul Putere vs. Opoziție este de 49.9% vs. 46.9%.

Față de lunile precedente, AUR este în creștere, cu 2.7% în plus față de mai și 40.5%, față de iunie. Și PSD e în creștere față de lunile precedente, a ajuns la 17.9, cu aproape 4 procente mai mult față de iunie. PNL în schimb a pierdut 2 procente față de iunie, în timp ce USR pierde puțin, 0.3%.