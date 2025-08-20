Nicușor Dan susține că atuurile României pentru reconstrucția Ucrainei sunt Portul Constanța și Dunărea și face o comparație cu hub-urile Poloniei

Atuurile țării noastre în privința implicării în procesul de reconstrucție a Ucrainei sunt hub-urile logistice, portul Constanța și fluviul Dunărea, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan.

„Coaliția Voluntarilor are obiectivul, pe de o parte, de a asigura în acest moment, resurse pentru Ucraina, pentru ca să țină piept agresiunii ruse și, pe de altă parte, să pregătească situația post-război, inclusiv reconstrucția. Poziția pe care noi o avem, faptul că am avut niște hub-uri logistice prin care s-a tranzitat, și umanitar, și echipament militar, asta ne va ajuta”, a spus șeful statului, într-o declarație de presă la Roșia Montană.

„Adică, aceleași hub-uri care au fost și în Polonia și în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucție. De asemenea, Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție. Dunărea – există această cale de transport care este ieftină, deci, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucție”, a a mai susținut Nicușor Dan, citat de Agerpres.

Șeful statului, sceptic că Rusia vrea pace

Tot miercuri, președintele și-a exprimat, din nou, rezerva cu privire la faptul că Rusia își dorește pacea.

„În conferința de duminică (a Coaliției Voluntarilor / Coaliția de Voință, n.r.), am spus că interesul nostru este să avem cât mai repede acea întâlnire în trei – Statele Unite, Rusia, Ucraina, tocmai pentru ca să vedem Rusia la masa negocierilor și, de asemenea, am spus că e important ca Statele Unite să rămână implicate față de acest război. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci avem, președintele Trump care dorește, și care a și anunțat și care a și vorbit cu președintele Putin, pentru ca aceste întâlniri să aibă loc. Mai departe de asta, e de văzut cât de serioasă va fi Rusia”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că a fost o discuție deschisă și marți a Coaliției Voluntarilor, în care „unii erau mai optimiști, unii erau mai pesimiști despre cum se va comporta Rusia”.

Președintele României a precizat că el este unul dintre cei pesimiști în privința acțiunilor viitoare ale Moscovei.

„Adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare și tocmai de-aia e important ca Statele Unite să rămână la masă și, în momentul în care va fi convinsă, să aplice și pachetul de sancțiuni pe care îl are pregătit, e deja discutat în Congres. Bine, ideal ar fi să avem pace în câteva zile, dar pentru situația în care nu se întâmplă, pace sau încetarea focului, dar pentru situația în care nu se întâmplă, pachetul 19 de sancțiuni economice al Europei este în pregătire și pachetul american de sancțiuni, de asemenea”, a adăugat Nicușor Dan.

Anunțul lui Nicușor Dan, după participarea la ședința Coaliției Voluntarilor

Marți, președintele Nicușor Dan a declarat, după participarea online la Coaliția de Voință de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, că au fost formulate o serie de concluzii, principala fiind că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina și de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun, iar a doua concluzie a fost că suntem mult mai aproape de o întâlnire în trei SUA- Ucraina-Rusia.

Nicușor Dan a spus că videoconferința de marți a fost a treia dintr-o serie care a început săptămâna trecută, în pregătirea summitului dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, care a avut loc vineri, în Alaska.

„Concluzia este că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun. A doua concluzie este că suntem mult mai aproape de acea conferință, întâlnire în trei între Statele Unite, Ucraina și Rusia. Probabil că ea va fi precedată de o discuție în doi, Rusia-Ucraina, dar ce e important este să ajungem la acea discuție în trei”, a declarat presei președintele Nicușor Dan, la Târgu Mureș.

Șeful statului a precizat că o altă concluzie se referă la consensul lumii occidentale în privința situației de fapt.

„A treia concluzie este că lumea occidentală este unită pe subiectul ăsta, în sensul că e un război de agresiune, că Ucraina este victima în acest război, că s-a încălcat, după 80 de ani de pace, s-a încălcat ordinea internațională și că noi trebuie să luptăm. Pentru că luptând pentru pace înseamnă să respecți ordinea internațională, pentru că altfel o să fie peste tot revendicări de teritorii. Și exact asta nu ne trebuie în momentul ăsta”, a continuat Nicușor Dan.