Nicușor Dan vorbește despre o „mare” companie americană care vrea un acord cu Nuclearelectrica pentru tratarea metalelor rare. Compania americană este de patru ori mai mică decât Nuclearelectrica

Președintele Nicușor Dan a întărit declarațiile ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan, referitoare la o companie americană care vrea să proceseze metale rare la o fabrică din Feldioara deținută de compania de stat Nuclearelectrica. Ministrul a spus, recent, că este „o companie extrem de importantă”, iar Nicușor Dan a afirmat, marți, că este „o mare companie americană”. Datele publice arată, însă, că are o valoare de piață de patru ori mai mică decât Nuclearelectrica.

Este vorba despre Critical Metals, listată pe bursa americană în februarie 2024. HotNews a arătat că CEO-ul Critical Metals Corp. (CRML) este Tony Sage, om de afaceri australian și colaborator vechi al lui Frank Timiș, cel care a fondat și afacerea Roșia Montana.

Acțiunile Critical Metal sunt tranzacționate, azi, la o valoare de 9-10 dolari / acțiune, după o ajustare semnificativă în ultimele săptămâni, în condițiile în care au atins un vârf de 21 dolari / acțiune pe 26 ianuarie.

În aceste condiții, potrivit rapoartelor bursiere, valoarea de piață este, în prezent, de aproximativ un miliard de dolari. Pentru comparație, Nuclearelectrica, companie listată, are o valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, potrivit datelor BVB.

Citește și Ce leagă Feldioara de Groenlanda: semnele de întrebare ale afacerii economice propuse statului român

Ce au declarat Nicușor Dan și Bogdan Ivan

„La Feldioara există o sucursală a Nuclearelectrica în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, la Radio România Actualități.

Întrebat cât de avansat este proiectul, președintele a afirmat că „discuțiile sunt demarate și sunt coordonate de compania privată americană, atât cu noi, Nuclearelectrica, cât și cu locația de exploatare”.

În urmă cu câteva zile, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei a spus că este o companie „extrem de importantă”.

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare şi materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deţine peste 80% din capacităţile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial. Iar eu pot să vă spun ceea ce am făcut eu în ultimele şase luni de zile, împreună cu o companie extrem de importantă din Statele Unite ale Americii, cotată la câteva miliarde de dolari”, a afirmat Bogdan Ivan.

Cine este Critical Metals și cum a ajuns în România

Firma Critical Metals Corp. (CRML) a început, în urmă cu câteva luni, discuțiile cu compania de stat Nuclearelectrica, subordonată Ministerului Energiei, pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pământurilor rare pe care Critical Metals Corps le extrage din Groenlanda.

Despre proiectul Tanbreez din Groenlanda al Critical Metals Corp., un raport de cercetare realizat de NINGI Research arată că „este un vehicul promoțional construit pe fantezii geologice și imposibilități inginerești”. Potrivit raportului, proiectul exclude costurile reale de procesare. Iar minereul principal este descris ca fiind, în practică, neprocesabil în condiții comerciale.

Ce a răspuns Nuclearelectrica despre controversele privind Critical Metals

HotNews a solicitat Ministerului Energiei și Nuclearelectrica să explice rațiunea implicării într-un proiect cu Critical Metals, în condițiile în care nu există la nivel mondial instalații comerciale de procesare a eudialitului.

Reprezentanții Nuclearelectrica au răspuns la întrebările HotNews că „inițiativa demarării cooperării a aparținut Critical Metals Corp”.

Nuclearelectrica a mai transmis că, „în esență, este vorba despre evaluarea unei activități”.

„Term Sheet-ul între FPCU Feldioara și CRML este unul neangajant, obiectivul fiind o colaborare între cele două companii, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet”.

HotNews a transmis și către Critical Metals un set de întrebări legate de afacerea cu pornire din Groenlanda pe care a propus-o companiei românești publice Nuclearelectrica, însă nu a răspuns.

În urma unor întrebări adresate recent de HotNews, Nuclearelectrica a exclus posibilitatea ca această inițiativă să fie folosită pentru a crea un efect artificial pe bursă, fără intenția reală de a dezvolta vreun proiect real.

Același răspuns l-a oferit și Ministerul Energiei la întrebarea dacă există riscul ca proiectul să fie folosit pentru a crea un efect artificial pe bursă. „O asemenea eventualitate este exclusă. Ambele companii sunt listate, astfel că trebuie să depună rapoarte ce vizează proiectele de care sunt interesate, prezentând obiectivele acestora în mod transparent”, a răspuns Ministerul Energiei pentru HotNews.