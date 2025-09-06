Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. „În privința copiilor va trebui să ne mai gândim”

Liderul Reform UK Nigel Farage a confirmat, într-un interviu acordat SkyNews, că vrea să deporteze femeile solicitante de azil înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. Poziția lui pe această temă nu a fost clară până acum: anterior spunea că nu ar trimite femeile înapoi sub regimul fundamentalist instalat după retragerea forțelor occidentale, însă acum afirmă contrariul.

Întrebat dacă ar „reține” femei și copii și i-ar „trimite înapoi”, deputatul de Clacton a răspuns: „da”.

Când i s-a amintit că, în august, spusese că nu „discută” despre femei și copii, Farage a susținut că se referea, de fapt, la dorința lui de a vedea bărbații reținuți imediat după sosirea în Marea Britanie.

La vremea respectivă, el a declarat că era „foarte, foarte clar” în privința „deportării imigranților ilegali”, adăugând: „Nici măcar nu discutăm despre femei și copii în această etapă – sunt atât de mulți bărbați ilegali în Marea Britanie, iar relatările din presă de după conferința mea de ieri au fost greșite”.

Astăzi, Farage a susținut că Marea Britanie are o „responsabilitate de îngrijire” în cazul unui copil – de pildă, dacă un copil de patru ani ajunge cu o barcă gonflabilă – dar nu și față de femei sau bărbați.

„Ca să fie clar: cei care traversează Canalul Mânecii vor fi reținuți și deportați, bărbați și femei”, a continuat Farage.

„În privința copiilor va trebui să ne mai gândim”, a mai spus acesta.