Nobel: Cinci premii în trei zile pentru o facultate care a stabilit un nou record mondial

Profesorii universitari și absolvenții Universității din California, cea mai bună universitate publică de cercetare din America, au câștigat cinci premii Nobel săptămâna aceasta, anunță instituția, într-un comunicat.

Aceste realizări remarcabile ridică numărul premiilor Nobel acordate cadrelor universitare de la Universitatea California (UC) la 75.

În același timp, universitatea a stabilit un record mondial. Este prima dată în istoria Nobel când patru profesori de la aceeași instituție câștigă premiul în același an.

Cine sunt laureații

Luni, Frederick J. Ramsdell, absolvent al UC San Diego și Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) împreună cu colaboratori din Seattle și Japonia, a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină pentru identificarea celulelor care împiedică sistemul imunitar să atace propriile țesuturi ale organismului.

A doua zi, profesorul emerit John Clarke de la UC Berkeley, profesorul emerit John Martinis de la UC Santa Barbara și profesorul Michel Devoret de la UC Santa Barbara au câștigat Premiul Nobel pentru Fizică pentru experimentele care stau la baza celor mai puternice computere cuantice de astăzi.

Iar miercuri, profesorul de la UC Berkeley, Omar Yaghi, a împărțit Premiul Nobel pentru Chimie cu oameni de știință din Australia și Japonia pentru crearea unui nou tip de arhitectură moleculară super-absorbantă, capabilă să curețe poluanții din atmosferă sau să extragă apă potabilă din aerul extrem de uscat al deșertului.

„Aceste premii nu sunt doar onoruri deosebite – ele reprezintă dovezi concrete ale muncii care are loc zilnic în cadrul Universității din California pentru a extinde cunoașterea, a testa limitele științei și a desfășura cercetări care ne îmbunătățesc viața. Sunt mândru să văd această muncă recunoscută,” a declarat președintele Universității California, James B. Milliken.

Cui îi este Universitatea din California recunoscătoare?

În comunicat, reprezentații UC remarcă „rolul central al finanțării federale în promovarea cercetării științifice care schimbă lumea”.

„Aceste contribuții record se întind pe parcursul a decenii și acoperă diverse domenii. Dar toate au un lucru important în comun: s-au bazat pe finanțări competitive din partea guvernului federal”, se arată în comunicatul UC.