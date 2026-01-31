Noi atacuri israeliene în Gaza. Autoritățile sanitare anunță zeci de victime

Una dintre victimele celui mai recent atac în Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AP / Profimedia

Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni în Fâşia Gaza, ucigând 26 de persoane, informează Reuters, citată de Agerpres.

Au fost lovite o secţie de poliţie condusă de Hamas în oraşul Gaza, un apartament din oraş şi o tabără de corturi dintr-o zonă care adăposteşte palestinieni strămutaţi în Khan Younis, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

Tirurile israeliene au ucis peste 500 de oameni, majoritatea civili, potrivit oficialilor din domeniul sănătăţii din Gaza, de când a intrat în vigoare, în octombrie, armistiţiul mediat de SUA între gruparea militantă palestiniană Hamas şi Israel, după doi ani de război. Militanţi palestinieni au ucis patru soldaţi israelieni după armistiţiu, potrivit autorităţilor israeliene.

Cele două părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului, în pofida presiunilor Washingtonului de a trece la următoarele faze ale acordului de încetare a focului menit să pună capăt definitiv conflictului.

Următoarea fază a planului preşedintelui american Donald Trump include probleme complexe, între care dezarmarea Hamas, pe care gruparea o respinge, retragerea în continuare a Israelului din Gaza şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de menţinere a păcii.

Principala poartă de acces către Gaza, punctul de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul, care a fost în mare parte închis în timpul războiului, se aşteaptă să se redeschidă duminică.