Noi date din dosarul procurorului Gigi Ștefan. Cum a fost interceptat în timp ce încasa teancuri de bani

Dumitru Learciu, consilier județean PSD la Constanța, a fost surprins de aparatura de înregistrare audio-video din biroul lui Gigi Ștefan în timp ce îi oferă sume de bani și produse procurorului constățean, potrivit rechizitoriului Parchetului General prin care magistratul a fost trimis marți în judecată, relatează Agerpres.

Parchetul General anunță marți că i-a trimis în judecată pe procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă, de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, într-un dosar în care sunt acuzați de mai multe fapte de corupţie.

Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță pentru instigare la abuz în serviciu. Cei doi se află în arest preventiv din 15 mai.

Procurorul Gigi Ștefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse (miere, scrumbie, pălincă şi miel pentru drob), pentru a le „rezolva” unor cunoscuţi dosare penale.

Banii, oferiți în tăcere

În timpul anchetei, procurorii de la Parchetul General au instalat în biroul procurorului constănțean aparatură de înregistrare audio-video. Astfel, ei l-au înregistrat pe consilierul județean Dumitru Learciu în timp ce îi aduce procurorului diverse sume de bani.

„La data de 12 decembrie 2025, în intervalul orar 09:22 – 10:04, inculpatul Learciu Dumitru Daniel îi oferă inculpatului Ștefan Gigi Valentin o pungă de cadou, cu privire la care acesta din urmă îi indică cu degetul arătător de la mâna dreaptă să o introducă în dulap”, se menționează în rechizitoriu.

Procurorii descriu și modul cum aceștia evitau să vorbească despre ce se întâmplă pentru a evita să fie înregistrați audio.

„Inculpatul Learciu Dumitru Daniel se conformează, după care se poziționează în fața inculpatului Ștefan Gigi Valentin, în picioare, scoate telefonul mobil, accesează aplicația «Calculator» și tastează mai multe cifre, după care prezintă ecranul telefonului procurorului, care face un gest de aprobare, indicând în același timp cu degetul spre dulapul în care a fost introdusă punga de cadou, fapt ce denotă legătura dintre cifrele tastate și conținutul pungii de cadou”, precizează procurorii.

Ei spun că după plecare consilierului, Gigi Ștefan a scos din punga de cadou primită mai multe sume de bani, pe care le-a introdus în borseta sa.

Trei „cadouri” oferite în decurs de șapte zile

Aceste acțiuni aveu să se repete de mai multe ori în aprilie 2026, cu puțin timp înainte ca procurorul să fie arestat.

Pe 20 aprilie 2026, Learciu i-a oferit lui Gigi Ștefan două teancuri cu bani, pe care i le-a pus direct în dulapul mic din biroul său, fără a purta discuții cu privire la aceste sume, „totul fiind ca un gest natural și ambii inculpați înțelegând exact despre ce este vorba”.

„La data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 08:57 – 09:25, inculpatul Learciu Dumitru Daniel îi urează «La mulți ani» și îi comunică inculpatului Ștefan Gigi Valentin «să aveți grijă de noi». Totodată, acesta îi oferă «un cadou», despre care precizează că «este și din partea domnului», fără a-i pronunța numele, iar procurorul îi confirmă că știe despre cine este vorba, fără a menționa numele acestuia. Inculpatul Ștefan Gigi Valentin pune punga în care se afla cadoul primit (produse cosmetice și băuturi alcoolice) în dulapul mare din biroul său”, se arată în documentul trimis în instanță.

Ulterior, pe 27 aprilie 2026, Learciu îi remite lui Gigi Ștefan o altă sumă de bani pe care o pune direct în dulapul mic din biroul procurorului și face următoarea afirmație: „Am zis să nu înceapă săptămâna”, menționează procurorii.

Gigi Ștefan are o vechime în procuratură de 28 ani, de-a lungul anilor ocupând diverse funcții de conducere la unitățile de parchet din județul Constanța, culminând cu funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța în perioada 2016-2024.