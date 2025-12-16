Noi detalii despre atacul de Hanuka de lângă Sydney: S-a aflat în ce țară asiatică au mers cei doi atacatori luna trecută

Bărbații care au început să tragă în oamenii strânși la un eveniment de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney au fost în Filipine înainte de atacul în care au murit 15 persoane și care pare să fi fost inspirat de Statul Islamic, a spus poliția australiană, potrivit Reuters.

Incidentul de duminică a fost cel mai grav atac armat din Australia din ultimii aproape 30 de ani și este investigat ca un act de terorism îndreptat împotriva comunității evreiești.

Bilanțul morților se ridică la 16, număr în care este inclus și unul dintre atacatori, identificat de poliție drept Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, care a fost împușcat de poliție. Fiul bărbatului, în vârstă de 24 de ani, și presupusul său complice, identificat de mass-media locală drept Naveed Akram, se află în stare critică la spital, după ce a fost și el împușcat.

Poliția australiană a transmis marți că ambii bărbați au mers în Filipine luna trecută, iar scopul călătoriei este în curs de investigare. Poliția filipineză a declarat că anchetează și ea cazul.

Este cunoscut faptul că rețele legate de Statul Islamic operează în Filipine și au exercitat o anumită influență în sudul țării. În ultimii ani, ele au fost reduse la câteva celule care operează în sudul insulei Mindanao, departe de amploarea influenței pe care o exercitau în timpul asediului din Marawi din 2017.

„Primele indicii indică un atac terorist inspirat de Statul Islamic, comis, se pare, de un tată și de fiul său”, a declarat comisarul poliției federale australiene Krissy Barrett într-o conferință de presă.

„Acestea sunt presupusele acțiuni ale celor care s-au aliniat unei organizații teroriste, nu unei religii”, a adăugat el.

Poliția a mai precizat și că vehiculul înregistrat pe numele tânărului conținea dispozitive explozive improvizate și două steaguri artizanale asociate cu ISIS, sau Statul Islamic, un grup militant desemnat de Australia și multe alte țări drept organizație teroristă.

Tatăl și fiul au tras asupra a sute de persoane la festival, într-un atac ce a durat aproximativ 10 minute, în dintre cele mai importante destinații turistice din Australia, înainte ca amândoi să fie împușcați de poliție. Aproximativ 25 de supraviețuitori sunt tratați în mai multe spitale din Sydney.