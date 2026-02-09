Noi finanțări de milioane de euro pentru startup-uri românești: Un manager francez va conduce fondul de venture capital lansat de ADR Vest

O serie de startup-uri din regiunea Vest a României vor putea obține finanțări de capital de risc de câte 500.000-4 milioane EUR, prin noul Fond de tip Venture Capital, lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, care a anunțat, luni, că a selectat consorțiul de management pentru acest instrument de investiții.

