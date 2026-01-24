„Noi luăm petrolul”. Donald Trump spune că SUA au confiscat petrolul de pe petrolierele venezuelene și îl rafinează în America
Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate și îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post, publicat sâmbătă.
„Să spunem lucrurilor pe nume — ei nu mai au petrol. Noi luăm petrolul”, a declarat Trump pentru publicația citată.
Petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston, a mai spus el.
Armata americană a confiscat șapte petroliere legate de Venezuela de la începutul campaniei lansate de Trump, în urmă cu o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale țării.
Donald Trump a declarat marți că administrația sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela și că o parte din această cantitate este vândută pe piața liberă.
Premiul Nobel pentru Pace, oferit de lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, s-a afla în spatele lui în timpul interviului, încă înrămat, sprijinit de baza unei statui cu un vultur auriu, mai notează publicația menționată.
„Gestionăm petrolul din Venezuela”, a spus Trump. „Venezuela va primi o parte, iar noi vom primi o parte. Apoi intră marile companii petroliere, care vor prelua atât de mult petrol încât Venezuela va câștiga mai mulți bani decât a câștigat vreodată.”
De la înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-un raid nocturn surpriză, la 3 ianuarie, administrația Trump a încercat să controleze producția, rafinarea și distribuția globală a petrolului venezuelean.
Președintele s-a întâlnit la începutul acestei luni cu directori ai companiilor petroliere pentru a discuta investiții de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, destinate reparării și modernizării industriei sale petroliere.
Oficialii vor să folosească banii obținuți din petrolierele confiscate ca parte a eforturilor de reconstrucție.
Președintele a sugerat că guvernul SUA ar urma să despăgubească companiile petroliere americane pentru relansarea industriei energetice a Venezuelei.
Trump a declarat pentru New York Post că este mulțumit de președinta interimară Delcy Rodríguez.
„Avem o relație excelentă cu noul președinte”, a spus el. „A fost extraordinară.”