„Noi luăm petrolul”. Donald Trump spune că SUA au confiscat petrolul de pe petrolierele venezuelene și îl rafinează în America

Președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă cu jurnaliștii la Casa Albă, la Washington, DC, SUA. Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate și îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post, publicat sâmbătă.

„Să spunem lucrurilor pe nume — ei nu mai au petrol. Noi luăm petrolul”, a declarat Trump pentru publicația citată.

Petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston, a mai spus el.

Armata americană a confiscat șapte petroliere legate de Venezuela de la începutul campaniei lansate de Trump, în urmă cu o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale țării.

Donald Trump a declarat marți că administrația sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela și că o parte din această cantitate este vândută pe piața liberă.

Premiul Nobel pentru Pace, oferit de lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, s-a afla în spatele lui în timpul interviului, încă înrămat, sprijinit de baza unei statui cu un vultur auriu, mai notează publicația menționată.

„Gestionăm petrolul din Venezuela”, a spus Trump. „Venezuela va primi o parte, iar noi vom primi o parte. Apoi intră marile companii petroliere, care vor prelua atât de mult petrol încât Venezuela va câștiga mai mulți bani decât a câștigat vreodată.”

De la înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-un raid nocturn surpriză, la 3 ianuarie, administrația Trump a încercat să controleze producția, rafinarea și distribuția globală a petrolului venezuelean.

Președintele s-a întâlnit la începutul acestei luni cu directori ai companiilor petroliere pentru a discuta investiții de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, destinate reparării și modernizării industriei sale petroliere.

Oficialii vor să folosească banii obținuți din petrolierele confiscate ca parte a eforturilor de reconstrucție.

Președintele a sugerat că guvernul SUA ar urma să despăgubească companiile petroliere americane pentru relansarea industriei energetice a Venezuelei.

Trump a declarat pentru New York Post că este mulțumit de președinta interimară Delcy Rodríguez.

„Avem o relație excelentă cu noul președinte”, a spus el. „A fost extraordinară.”