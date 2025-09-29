Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”

Summitul politic european de la Tirana, Albania. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește cu premierul ungar Viktor Orban, pe 16 mai 2025. FOTO: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Ungaria a anunțat luni că blochează accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, ca răspuns la o măsură similară luată de Kiev, o măsură care agravează relațiile dintre cele două țări vecine, deja tensionate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

La începutul acestei luni, Ucraina a blocat, la cererea serviciilor de securitate, diverse site-uri acuzate că găzduiesc opinii proruse. Printre acestea se numărau opt portaluri în limba maghiară, printre care și un popular site de știri proguvernamental, origo.hu.

„O țară suverană trebuie să răspundă proporțional la un atac complet nejustificat”, a declarat luni Gergely Gulyas, șeful de cabinet al prim-ministrului maghiar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook, în care a anunțat decizia.

Majoritatea site-urilor vizate de guvernul de la Budapesta sunt foarte citite în Ucraina. Unul dintre ele, European Pravda, urmărește îndeaproape aspirațiile Ucrainei de aderare la UE și eforturile Ungariei de a bloca acest proces.

Gulyas a adăugat că Ucraina a interzis portalurile maghiare deoarece acestea au scris critic despre sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul militar acordat Ucrainei și au criticat Uniunea Europeană și alianța NATO pentru fragmentarea și ineficiența lor.

„Dacă fragmentarea Uniunii Europene oferă motive pentru cenzura de stat în Ucraina, atunci este timpul ca Ucraina să renunțe la intenția sa de aderare”, a scris șeful de cabinet al premierului Orban.

Gulyas a mai susținut că site-urile maghiare au fost interzise și în Ucraina deoarece „au îndrăznit să raporteze despre activitățile de influență ale Fundației Soros”. Finanțatorul de origine maghiară George Soros și opiniile sale liberale au fost o țintă constantă a partidului Fidesz al lui Orban în ultimul deceniu.

Viktor Orban s-a arătat sceptic față de ajutorul militar occidental pentru Ucraina și a menținut relații mai cordiale cu președintele rus Vladimir Putin decât alte state membre NATO și UE, după începerea războiului.

Nu a existat o reacție imediată a Kievului la decizia Ungariei de a bloca site-urile ucrainene.

Anterior, premierul ungar Viktor Orban a afirmat din nou că Ucraina nu este suverană și a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean. Nu este prima oară când Orban neagă suveranitatea Ucrainei. El a spus de mai multe ori, de-a lungul timpului, că Ucraina nu este o țară suverană din moment ce nu poate lupta împotriva Rusiei fără sprijinul Occidentului.

Declarațiile lui Viktor Orban vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a raspuns acuzațiilor, afirmând că Zelenski „începe să-și piardă mințile”. Ulterior, armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă două hărți cu ceea ce spune că este traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian.