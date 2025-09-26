Ungaria spune că Volodimir Zelenski „începe să înnebunească” după comentariul său despre dronele de recunoaștere

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să înnebunească”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că au avut loc încălcări ale spațiului aerian al țării de către drone de recunoaștere care au fost probabil ale Ungariei, transmite agenția Reuters.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să înnebunească din cauza atitudinii sale anti-maghiare”, a scris Szijjarto pe Facebook. „Acum vede monștri peste tot”, a mai spus el într-un mesaj scurt distribuit pe rețeaua de socializare.

Comentariul său a venit la scurt timp după ce Zelenski a scris pe rețelele de socializare că „forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”.

Anterior vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au deteriorat vertiginos în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin, premierul ungar Viktor Orban menținând legăturile cu Kremlinul și amenințând cu blocarea eforturilor Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

Tot vineri, Orban a respins solicitarea președintelui american Donald Trump ca țările europene să renunțe la importurile de petrol și gaze naturale din Rusia.