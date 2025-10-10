Norvegia se pregătește pentru răzbunarea lui Donald Trump dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace

Cu câteva ore înainte de anunțarea câștigătorului Premiului Nobel pentru Pace 2025, politicienii norvegieni se pregăteau pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia, în cazul în care distincția nu va fi acordată lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat, astăzi, de la ora 12.00.

Comitetul Nobel din Norvegia, care acordă prestigioasa distincție, a avut ultima sa ședință luni. Asta înseamnă că a fost deja luată o decizie înainte de încheierea acordului de armistițiu între Israel și Hamas, în baza planului pentru Gaza al președintelui american.

Având în vedere calendarul și componența comitetului independent format din cinci persoane, majoritatea experților Nobel și a observatorilor norvegieni consideră că este foarte puțin probabil ca Trump să primească premiul, ceea ce a stârnit temeri în țară cu privire la reacția sa la faptul că a fost ignorat public.

„Ne pregătim pentru orice”

Kirsti Bergstø, lidera Partidului Socialist de Stânga din Norvegia și purtătoarea sa de cuvânt pe probleme de politică externă, a declarat că Oslo „trebuie să fie pregătit pentru orice”.

„Donald Trump duce SUA într-o direcție extremă, atacând libertatea de exprimare, răpind oameni în plină zi cu poliția secretă mascată și luând măsuri drastice împotriva instituțiilor și a instanțelor. Când președintele este atât de volatil și autoritar, bineînțeles că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Bergstø pentru The Guardian.

„Comitetul Nobel este un organism independent, iar guvernul norvegian nu este implicat în stabilirea premiilor. Dar nu sunt sigură că Trump știe asta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui”, a mai spus Bergstø.

La rândul său, Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia, spune că independența comitetului Nobel este cea care conferă credibilitate premiului.

„Premiile pentru pace se câștigă printr-un angajament constant, nu prin crize de nervi pe rețelele sociale și nici prin intimidare. Este bine că Trump a susținut acordul recent de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Orice pas spre încetarea suferinței din Gaza este binevenit. Dar o contribuție tardivă nu șterge ani de zile de încurajare a violenței și diviziunii”, a spus el.

Trump, convins că trebuie să ia Nobelul pentru Pace

Trump și-a exprimat de mult timp convingerea că ar trebui să primească Nobelul pentru Pace pentru „eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare”.

În iulie, Trump l-ar fi sunat pe Jens Stoltenberg, ministrul finanțelor din Norvegia și fostul secretar general al NATO, pentru a-l întreba despre premiul Nobel.

Luna trecută, la ONU, Trump a afirmat în mod fals că a pus capăt la șapte „războaie interminabile”, spunându-le liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace”.

Premiul Nobel pentru Pace a fost obținut de patru dintre predecesorii lui Trump: Barack Obama în 2009, Jimmy Carter în 2002, Woodrow Wilson în 1919 și Theodore Roosevelt în 1906.

Cu excepția lui Carter, toți au câștigat premiul în timpul mandatului, Obama fiind numit laureat la mai puțin de opt luni după preluarea funcției, caz în care se află și Trump în prezent.