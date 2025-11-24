Nou atac rusesc lângă granița României. Armata a mobilizat două avioane Eurofighter Typhoon / A fost emis mesaj Ro-Alert

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol, în noaptea de duminică spre luni, în vederea monitorizării situaţiei aeriene, după atacuri ale Rusiei în Ucraina. Autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

„Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare radar au detectat ţinte aeriene pe direcţia Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani, din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene”, informează luni dimineaţă MApN.

Ministerul Apărării Naționale mai preciează că dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01.

La 01.45, ca urmare a detectării unor ţinte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Şerpilor, cu posibile evoluţii spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române au primit ordin de decolare, potrivit MApN.

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ţinte aeriene la diferite distanţe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51.

Mesaj Ro-Alert

La 02.20, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

„Mesajul transmis populaţiei a avut caracter informativ şi preventiv, avertizând asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnând cetăţenii să adopte măsuri de protecţie şi adăpostire, dacă situaţia ar fi impus acest lucru. Având în vedere evoluţia situaţiei şi prelungirea fazei de alarmă aeriană, a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert, valabil până la ora 03:20, pentru menţinerea informării populaţiei şi asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie”, anunţă ISU.

În urma transmiterii mesajelor, la dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea a fost înregistrat un singur apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care o persoană solicita informaţii suplimentare, a precizat aceeași sursă.

Incidente dese aproape de graniță

Un atac rusesc asemnător a alertat autoritățile române și pe 22 noiembrie, când a fost emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și au fost ridicat avioane F-16 care să urmărească situația.

Pe 17 noiembrie, autorităţile din judeţul Tulcea au decis evacuarea localităţilor Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită duminică noaptea de o dronă rusească și a luat foc aproape de portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării.

Anterior, MApN anunțase că Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, iar locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

De asemenea, pe 19 noiembrie, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești aproape de frontiera cu România.