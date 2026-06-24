Nou în streaming: „Foc și cenușă”, al treilea film „Avatar” al lui James Cameron

„Avatar: Foc și cenușă” (Fire and Ash), al treilea film al francizei cinematografice create de James Cameron, a apărut în streaming miercuri, 24 iunie, la jumătate de an după ce a fost lansat în cinematografele din întreaga lume.

Printre actorii care se regăsesc din nou în distribuția noului film se numără Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet.

Un nume nou este cel al Oonei Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin, care o interpretează pe temuta lideră a tribului care provoacă clanul principal în al treilea lungmetraj.

Potrivit estimărilor din industria cinematografică, al treilea film „Foc și cenușă” a beneficiat de un buget de producție de 400 de milioane de dolari, cu 50 de milioane mai mare decât predecesorul său, „Calea apei”, lansat cu patru ani în urmă.

La fel ca filmul „Avatar” original din 2009 și „Calea apei”, continuarea sa din din 2022, „Foc și cenușă” este disponibil în streaming pe platforma Disney+. Disney deține drepturile de distribuție a francizei „Avatar” după ce a cumpărat în 2019 majoritatea activelor de divertisment ale 21st Century Fox, redenumit ulterior 20th Century Studios.

„Înapoi pe Pandora pentru al treilea capitol al poveștii lui Jake Sully, fostul pușcaș marin devenit lider al poporului Na’vi, și a familiei sale. Încă afectați de o pierdere dureroasă, membrii familiei Sully pornesc să împiedice o altă tragedie – cu ajutorul Negustorilor Vântului. Însă, pe drum, sunt atacați de Oamenii Cenușii, care o învinuiesc pe Eywa pentru distrugerea căminului lor de către un vulcan”, notează descrierea oficială publicată de Disney+ pentru noul său titlu.

După cum sugerează aceasta, noul film introduce Oamenii Cenușii, un trib până acum necunoscut de pe Pandora.

„Avatar: Foc și cenușă” este unul dintre cele mai scumpe realizate vreodată

Cu un buget de 400 de milioane de dolari, „Foc și cenușă” este al șaselea cel mai scump film din toate timpurile, fiind depășit la acest capitol doar de două filme din franciza „Star Wars – The Rise of Skywalker” (490 de milioane de milioane de dolari) și „The Force Awakens” (447 milioane) -, două din franciza „Jurassic Park” – „Jurassic World Dominion” (465 milioane) și „Jurassic World: Fallen Kingdom” (465 milioane) – și a lungmetrajului Marvel „Deadpool & Wolverine” din 2024 (429 milioane).

Lansat în sălile de cinema în 20 decembrie, „Foc și cenușă” a ajuns la încasări totale de 1,48 miliarde de dolari. A fost al doilea cel mai de succes film lansat de Hollywood anul trecut, depășit doar de lungmetrajul de animație „Zootropolis 2” (cu încasări de 1,86 miliarde), o producție originală a Disney care a intrat mai devreme în cursul acestui an pe platforma de streaming a companiei.

Lungmetrajul „Avatar” original din 2009 este filmul cu cele mai mari încasări din istorie (2,92 miliarde de dolari), în timp ce „Calea apei” ocupă poziția a treia în clasament (2,33 miliarde). Între cele două se află filmul Marvel „Avengers: Endgame” din 2019 (2,79 miliarde), o altă producție disponibilă în streaming pe Disney+ datorită faptului că drepturile cinematografie asupra francizei cu supereroi sunt deținute de gigantul american al divertismentului.

Deși „Foc și cenușă” a fost un succes la box office, încasările sale nu s-au ridicat la înălțimea anterioarelor două filme „Avatar”. În clasamentul „all-time” al încasărilor al treilea film al francizei create de Cameron este pe poziția a 16-a, potrivit datelor site-ului de referință boxofficemojo.

James Cameron, fotografiat pe 8 decembrie 2025 în China, unde a mers să își promoveze noul film „Avatar: Foc și cenușă”, FOTO: Cns photo, CNSphoto / Alamy / Profimedia Images

Ce urmează pentru franciza „Avatar” al lui James Cameron

Regizorul canadian a dezvăluit că dorește să realizeze în total cinci filme „Avatar”, următorul dintre ele fiind programat să fie lansat în sălile de cinema în decembrie 2029.

Despre intriga „Avatar 4” se cunosc puține lucruri, însă Cameron a explicat într-un interviu acordat în 2023 revistei People că la pagina 35 a scenariului are loc un salt important înainte în timp, care le permite tinerilor actori să îmbătrânească în mod natural în cadrul poveștii.

„Vor fi deja tineri adulți, bărbați și femei, când ajungem la a doua parte a acelui salt temporal”, a declarat el pentru publicație. În decembrie 2023, Cameron a oferit revistei People mai multe detalii despre evoluția poveștii.

El a declarat pentru Collider în 2022 că studioul a fost încântat de scenariul pentru „Avatar 4”. „Nu vă pot spune detaliile”, a spus Cameron, „dar tot ce pot spune este că, atunci când am predat scenariul pentru ‘Avatar 2’, studioul mi-a trimis trei pagini de observații. Când am predat scenariul pentru ‘Avatar 3’, mi-au trimis o singură pagină de observații, așa că deveneam din ce în ce mai bun”.

O parte din „Avatar 4” a fost filmată simultan cu titlurile lansate în 2022 și 2025 și este deja finalizată, James Cameron declarând anterior că intenționează să termine filmul după lansarea în cinematografe a „Foc și Cenușă”.

După lansarea „Avatar 4” în decembrie 2029, Cameron plănuiește să prezinte filmul care încheie franciza în decembrie 2021.