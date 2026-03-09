Noua amenințare a Iranului pentru cetățenii săi din afara țării

Protest împotriva regimului aflat la putere la Teheran, organizat de iranieni din diaspora britanică la Londra, în data de 8 martie 2026, FOTO: Aldo Ciarrocchi / Avalon / Profimedia Images

Iranienilor care trăiesc în străinătate li s-ar putea confisca proprietățile și s-ar putea confrunta cu alte sancțiuni legale dacă își exprimă sprijinul pentru Statele Unite și Israel, a anunțat luni biroul procurorului general al Iranului, citat de Reuters.

Unii membri ai diasporei iraniene care doresc schimbări politice la Teheran au ieșit pe străzile unor orașe europene și americane pentru a celebra uciderea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, în prima zi a noului război declanșat de SUA și Israel. Iranul l-a desemnat luni pe Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său.

„A fost emis un avertisment pentru acei iranieni care trăiesc în străinătate și care, în diferite moduri, simpatizează, sprijină sau cooperează cu inamicul americano-sionist (n.r. israelian)”, a declarat biroul procurorului general, potrivit presei de stat de la Teheran.

„Ei se vor confrunta cu confiscarea tuturor proprietăților lor și cu alte sancțiuni legale, în conformitate cu legea”.

Iranienii critici din diaspora, indicați prin mesaje pe Telegram

Canale create recent pe Telegram au distribuit detalii despre iranieni proeminenți care trăiesc în străinătate și care au publicat comentarii critice la adresa autorităților clericale din Iran și favorabile campaniei militare americano-israeliene care a început pe 28 februarie.

Potrivit datelor guvernului iranian, până la 5 milioane de iranieni trăiesc în străinătate, majoritatea în Statele Unite și Europa de Vest. Presa iraniană estimează însă numărul lor mai aproape de 10 milioane.

Se crede că Iranul poartă de ani de zile campanii susținute de intimidare a acestora, ca parte a ceea ce experții numesc ca „reprimarea transnațională”, prin care regimurile autoritare încearcă să controleze diaspora.

Serviciul britanic de informații MI5 a acuzat Iranul încă din 2022 de folosirea unor tactici agresive pentru a intimida cetățeni britanici sau persoane care locuiesc în Marea Britanie.

„În cele mai grave cazuri acestea includ ambiții de a răpi sau chiar ucide persoane din Marea Britanie percepute drept inamici ai regimului”, avertiza la momentul respectiv Ken McCallum, directorul MI5.