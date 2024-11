Noua conducere a orașului Bistriţa renunţă la două proiecte „verzi” cu finanţare europeană deja câştigată. Ce vrea să construiască în schimb noul primar

Consiliul Local Bistriţa a aprobat marţi, într-o şedinţă extraordinară, renunţarea la două proiecte „verzi” care obţinuseră finanţare europeană, în valoare totală de aproximativ 16 milioane de lei, referitoare la amenajarea de perdele verzi limitrofe Drumului Naţional 17 şi crearea de păduri urbane, transmite Agerpres.

Noul primar al municipiului Bistriţa, Gabriel Lazany (PSD), este cel care a dorit să se renunţe la aceste proiecte, invocând viziuni diferite de dezvoltare urbană faţă de vechea administraţie.

Din cei 20 de consilieri prezenţi la şedinţă, din totalul de 21, 11 au fost de acord să se renunţe la finanţările europene, cei care s-au opus fiind consilierii PNL.

Pentru proiectul „Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea şi Viişoara”, în valoare de aproximativ 14 milioane de lei, inclusiv TVA, contractul de finanţare cu Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest fusese semnat în ultima zi de mandat a fostului primar, Ioan Turc (PNL).

Actualul edil a explicat, în referatul ce însoţeşte proiectul de hotărâre privind încetarea contractului, că îşi doreşte să extindă la patru benzi porţiunile din DN 17 ce tranzitează cartierele Viişoara şi Unirea.

„Consider că una dintre priorităţile cetăţenilor municipiului Bistriţa, semnalată de altfel cu mult înainte de preluarea mandatului de primar, este fluidizarea traficului printr-un proiect de extindere a arterei rutiere cu câte o bandă pe sensul de deplasare, atât în Unirea, cât şi în Viişoara, proiect care nu ar putea fi dezvoltat în măsura in care s-ar amenaja perdele verzi limitrofe DN 17. Mai mult, în urma întâlnirii de lucru cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Nord-Vest am concluzionat că există posibilitatea unei mai bune utilizări a fondurilor publice care ar fi fost alocate din bugetul municipiului Bistriţa, având în vedere faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 171/29.08.2024, contribuţia proprie în proiect proiectului ‘Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 în Unirea şi Viişoara’ ar fi fost în cuantum de 3.667.154,74 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor neeligibile este de 3.457.623,55 lei inclusiv TVA”, se menţionează în referatul semnat de Gabriel Lazany.

Ce spune fostul primar

Fostul primar al Bistriţei, Ioan Turc, în prezent consilier municipal, a criticat, în şedinţa de marţi, iniţiativa de extindere la patru benzi.

„Soluţia nu este să duci traficul sub casa omului, pe sub ferestrele oamenilor, soluţia nu este să duci camioanele pe sub casele oamenilor, soluţia este centura ocolitoare. În 2021, am semnat un protocol cu Ministerul Transporturilor, în urma căruia, după realizarea studiului de fezabilitate pentru segmentele de drum Dej-Bistriţa – drum rapid, sperăm la regim de autostradă – şi Bistriţa-Vatra Dornei, pe care urmează să fie şi centura ocolitoare, pe aliniamentul acestor segmente de drum rapid, primăria poate să preia studiile de fezabilitate, să pregătească proiectul tehnic şi execuţia propriu-zisă a centurii ocolitoare. Aceasta este cu adevărat soluţia corectă”, a spus Turc.

Al doilea contract de finanţare la care s-a renunţat este cel aferent proiectului „Crearea de păduri urbane în municipiul Bistriţa”, în valoare de circa 1,9 milioane de lei, fără TVA, încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Potrivit proiectului, ar fi urmat să fie plantaţi arbori pe o suprafaţă totală de 40.000 de metri pătraţi, în trei locuri din municipiu, cea mai mare suprafaţă fiind în cartierul Unirea, limitrofă cu parcul dendrologic.

Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a declarat în cadrul şedinţei de marţi a Consiliului Local că intenţionează ca terenul din cartierul Unirea, prins în proiectul pădurilor urbane, să fie dat în administrare Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în vederea construirii, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, a unui centru pentru tratarea adicţiilor la tineri.