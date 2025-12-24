Noua impozitare pe micro 2026 și scăderea sumei neimpozabile la salariul minim, în Monitorul Oficial. Descarcă OUG 89/2025-„trenuleț”

Guvernul a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență (OUG) „trenuleț” 89/2025, prin care se renunță la cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii, din 2026, iar pentru lucrătorii plătiți cu salariul minim scade suma neimpozabilă începând de la 1 iulie 2026.

