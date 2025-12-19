Noul ambasador al SUA în România a fost confirmat în funcție de către Senatul american. Mesajul ambasadei de la București

Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului american, informează News.ro.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis, vineri, Ambasada SUA la Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit sursei citate, Nirenberg a fost confirmat prin votul Senatului în cursul zilei de joi.

În 16 iunie, Darryl Nirenberg, despre care preşedintele Donald Trump afirma că are o experienţă de 40 de ani în politica externă, a fost nominalizat oficial de preşedintele SUA, pentru postul de ambasador în România, nominalizarea fiind trimisă către Senat.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, în luna mai, că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

„Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First (America mai întâi). El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a mai transmis preşedintele american.

Ambasadorul SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec s-a retras, în luna mai, iar adjunctul şefului misiunii, Michael Dickerson, a ocupat funcţia de Chargé d’affaires ad interim în cadrul ambasadei.

Kathleen Kavalec a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România pe 20 decembrie 2022. Anterior, în perioada 2019-2022, a condus Misiunea OSCE în Bosnia şi Herţegovina. Înainte, a ocupat funcţia de adjunct al asistentului Secretarului de Stat în cadrul Biroului pentru Europa şi Eurasia (EUR) al Departamentului de Stat.