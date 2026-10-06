Noul film cu buget mare în care va juca Sebastian Stan a fost pus pe pauză din cauza unei „probleme de familie”

Warner Bros și DC Studios au oprit temporar producția filmului „The Batman: Part II”, un nou lungmetraj cu buget mare în care urmează să joace și actorul român Sebastian Stan, din cauza unor probleme personale ale regizorului Matt Reeves, relatează revista Variety.

„Producția filmului «The Batman Part II» a fost oprită temporar, în timp ce Matt Reeves se concentrează asupra unei probleme de familie. Matt are întregul sprijin al DC Studios și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această călătorie în curând”, a declarat un reprezentant al studiourilor într-un comunicat.

Robert Pattinson va reveni în rolul Cavalerului Negru în mult așteptata continuare a filmului cu supereroi, care a trecut deja prin mai multe amânări. „The Batman: Part II” urma inițial să fie lansat pe 2 octombrie 2026, înainte ca Warner Bros. să amâne premiera pentru 1 octombrie 2027.

Apoi, în iulie, studioul a amânat filmul pentru 18 februarie 2028. Primul film „Batman” regizat de Reeves a fost lansat în martie 2022, la trei ani după ce Pattinson a fost anunțat oficial drept următorul actor care va interpreta celebrul personaj.

Cu un buget estimat la 185-200 de milioane de dolari, lungmetrajul a obținut încasări de 772 de milioane de dolari. A fost unul dintre primele succese majore ale Hollywood după pandemia de COVID-19, chiar dacă încasările sale globale au fost afectate de închiderea cinematografelor în China din cauza politicii „Zero Covid”.

Noul film „The Batman 2” va avea probabil un buget apropiat de primul. Pe lângă Pattinson și Sebastian Stan din distribuție mai fac parte nume mari de la Hollywood precum Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis și Jeffrey Wright.

Rolul pe care îl va interpreta Sebastian Stan în filmul „The Batman 2”

Sebastian Stan a dezvăluit într-un interviu acordat în august publicației franceze Le Journal du Dimanche, că îl va juca în „The Batman” pe Harvey Dent, mai cunoscut drept antagonistul „Two-Face”, el punând astfel capăt numeroaselor speculații despre personajul pe care îl va interpreta.

„Nu pot să spun nimic nici despre «The Batman: Part II», al lui Matt Reeves, unde îl joc pe Harvey Dent. Frumusețea acestei profesii stă și în participarea la proiecte de această amploare, pe care le iubesc ca spectator”, a declarat actorul de origine română.

Rolul a fost interpretat anterior de Billy Dee Williams în filmul „Batman” din 1989, Tommy Lee Jones în „Batman Forever” (1995), Aaron Eckhart in „The Dark Knight” (2008) și Harry Lawtey in „Joker: Folie à Deux (2024)”.

Stan a devenit unul dintre cei mai căutați actori de la Hollywood după ce în ultimii ani a jucat și în filme dramatice precum „A Different Man” și „The Aprrentice”, care i-au adus primul Glob de Aur din carieră și o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, anul trecut.

Tommy Lee Jones într-o secvență din filmul „Batman Forever” (1995), FOTO: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Noul film marchează o schimbare de franciză pentru Sebastian Stan

Presa de la Hollywood a scris inițial la începutul acestui an, citând surse din industria cinematografică, că actorul de origine română s-a alăturat distribuției filmului „The Batman 2”.

Decizia sa a fost văzută de unii comentatori drept o surpriză, având în vedere că Stan s-a făcut remarcat la Hollywood după ce a obținut rolul lui Bucky Barnes (Soldatul Iernii) în Universul Cinematografic Marvel.

Benzile desenate Marvel și DC sunt subiectul unei rivalități aprinse în SUA, ce datează de decenii, iar acest lucru se reflectă și în filmele bazate pe ele: în timp ce filmele DC sunt produse de gigantul Warner Bros, cele Marvel sunt proprietatea Disney.

Din 2011 încoace, Stan a interpretat rolul Soldatului Iernii în filmele „Captain America”, „Avengers”, „Black Panther” și „Ant-Man”, toate producții ale Disney.

El îl va juca de asemenea pe Soldatul Iernii în noul film „Avengers: Doomsday”, ce va avea premiera în cinematografe în data de 18 decembrie a acestui an. Filmul este considerat unul dintre cele mai așteptate din 2026 și ultimul mare „blockbuster” pregătit de Disney anul acesta.