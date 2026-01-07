Presa de la Hollywood scrie că Sebastian Stan a luat o decizie surprinzătoare

Sebastian Stan alături de partenera sa Annabelle Wallis, la gala din 2025 a Globurilor de Aur, FOTO: Etienne Laurent / AFP / Profimedia Images

Sebastian Stan este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios, o decizie surprinzătoare a actorului de origine română care, dacă se va confirma, va marca trecerea sa la marele rival al francizei care l-a făcut celebru.

Revista Variety amintește că Stan nu este străin de eroii şi răufăcătorii costumaţi, având în vedere că l-a interpretat pe Bucky Barnes/The Winter Soldier în numeroase filme Marvel. Ultimul film Marvel în care Stan a jucat a fost Thunderbolts*, un lungmetraj care a dezamăgit la box office pe fondul unei oboseli mai largi a publicului față de filmele cu supereroi din ultimii ani. El a avut anul trecut și o scurtă apariție cameo în noul lungmetraj Captain American.

Personajul Batman face însă parte din universul de benzi desenate DC, cel mai mare rival al Marvel iar drepturile de adaptare cinematografică a sa aparțin conglomeratului Warner Bros Discovery. Rivalitatea dintre francizele de benzi desenate s-a transpus și în domeniul cinematografic: dacă DC aparține Warner Bros, Marvel e în portofoliul Disney.

Atât Variety, cât și alte site-uri de la Hollywood specializate în presa cinematografică precum Deadline, au scris marți că actorul de origine română e în negocieri să joace în The Batman II, fără a preciza însă rolul care i s-a oferit.

Mult aşteptata continuare a filmului din 2022 va intra în producţie în primăvară, urmând să fie lansată în cinematografe în octombrie 2027 de Warner Bros. The Batman a fost lansat în martie 2022 şi a încasat 772 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

Sebastian Stan a spus chiar recent că își dorește altfel de roluri

Informația transmisă acum de presa de la Hollywood e cu atât mai surprinzătoare încât Stan a vorbit recent despre perioada sa petrecută în Universul Cinematografic Marvel, afirmând însă își dorește să încerce altfel de roluri, după cum a demonstrat și cu ultimele sale două lungmetraje.

Într-un interviu acordat în noiembrie pentru podcastul Stronger că franciza deținută de Disney „l-a ajutat cu adevărat” să se dezvolte ca persoană și ca actor. Cu toate acestea, acum, la 43 de ani, el a spus că încearcă să își extindă gama de roluri dincolo de acțiunea inspirată din benzile desenate.

„Trebuie să încerc să ofer ceva diferit față de ce am făcut înainte”, a spus Stan.

„Și niciodată nu am preferat un rol în detrimentul altuia. Chestiile Marvel… mereu, până la sfârșitul timpului, [voi simți că] m-au ajutat cu adevărat să cresc ca persoană și m-a ajutat să mă dezvolt ca actor, m-a învățat despre relații și [am lucrat cu] Robert Downey [Jr.], Scarlett [Johansson] și toți acei oameni pe care îi admiram. A fost o afacere. A fost o familie și mi-a oferit un sentiment de apartenență, și mereu va însemna asta pentru mine, dar pentru mine a fost doar primul pas”, a continuat acesta.

Actorul a mai spus în interviul pentru podcastul Stronger că se simte „norocos” că proiectele sale mai rafinate, precum filmele sale recente The Apprentice, în care l-a jucat pe Donald Trump la începutul carierei de magnat imobiliar, și A Different Man, despre un bărbat ce suferă de o boală genetică debilitantă, au venit mai târziu în viață. A mai spus că îi privește pe „tinerii ca Timothée Chalamet și Austin Butler” și vede cum reușesc lucruri „pe care eu nu le-aș fi putut face la vârsta lor”.

Sebastian Stan, fotografiat în data de 6 ianuarie 2025 cu Globul de Aur pe care l-a câștigat pentru interpretarea din filmul „A Different Man”, FOTO: Jim Ruymen / UPI / Profimedia Images

Stan a câștigat primul Glob de Aur din carieră anul trecut

Anul 2024 a fost unul de cotitură pentru cariera lui Stan în ceea ce privește recunoașterea la nivel de premii ale industriei cinematografice în condițiile în care rolul său principal din A Different Man i-a adus Premiul Ursul de Argint la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin.

„Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”, a declarat Sebastian Stan pe scena festivalului.

Același rol i-a adus la începutul anului trecut Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol principal într-un serial de comedie sau musical, acordat până anul trecut de Asociația de presă străină de la Hollywood.

„Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”, a spus el pe scenă după primirea premiului.

Interpretarea din The Apprentice i-a adus în schimb, tot anul trecut, prima nominalizare la Premiul Oscar, însă statueta pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost adjudecată în cele din urmă de Adrien Brody, grație interpretării sale din filmul The Brutalist.