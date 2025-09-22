Noul film cu doi actori de Oscar le-a adus unele din cele mai proaste recenzii din carieră și are o „sumă uriașă de recuperat”

Filmul „A Big Bold Beautiful Journey” a eșuat spectaculos la box office, debutând abia pe locul șase în clasamentul din America de Nord, cu încasări de 3,5 milioane de dolari, și recenzii extrem de slabe, relatează revista Variety.

Nici măcar prezența vedetelor Colin Farrell, nominalizat în 2023 la Premiul Oscar datorită interpretării sale din filmul The Banshees of Inisherin, și Margot Robbie, o dublă nominalizată la Oscar (I, Tonya, Bombshell) nu a putut compensa impresiile mai puțin stelare ale numeroși spectatori despre noul lor lungmetraj.

A Big Bold Beautiful Journey a obținut un calificativ mediu „B-” la sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema din SUA, ceea ce înseamnă că o „călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare” probabil nu va descrie parcursul filmului la box office, potrivit Variety.

Criticii de film au fost și mai puțin impresionați, noul lungmetraj având din partea lor o rată a aprobării de doar 36% pe site-ul de referință Rotten Tomatoes.

Producția, cotată „R” (nerecomandată minorilor fără un adult însoțitor) în SUA, urmărește doi necunoscuți singuri care se întâlnesc la o nuntă și au șansa să retrăiască momente importante din trecutul lor.

Bugetul pentru A Big Bold Beautiful Journey s-a ridicat la 45 de milioane de dolari și el a avut dificultăți și pe plan internațional, cu încasări de doar 4,5 milioane de dolari din 45 de piețe, inclusiv România. „Aceasta este o sumă uriașă de recuperat”, spune analistul David A. Gross, subliniind că „recenziile nu sunt bune și calificativul din partea publicului este cel mult călduț”.

Celălalt film major lansat weekendul acesta a debutat pe 2 la box office

Filmul Him, un thriller sportiv despre un jucător de fotbal american care se antrenează pentru a deveni cel mai bun din toate timpurile, nu a reușit nici el să stârnească vâlvă la box office.

Lungmetrajul a deschis ușor sub așteptări, cu încasări de 13,5 milioane de dolari din 3.168 de săli din America de Nord. Având în vedere subiectul său ce se adresează cu precădere americanilor, Him a obținut doar 400.000 de dolari la box office-ul internațional, fiind lansat pe 25 de piețe.

Însă vestea bună pentru producătorii săi este că Him a costat doar 27 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că nu va avea nevoie de săptămâni întregi de încasări consistente pentru a evita eșecul. Vestea proastă este că filmul a fost respins atât de critici, cât și de spectatori, având o rată a aprobării de 28% pe Rotten Tomatoes un calificativ mediu de „C-” la sondajele CinemaScore.

Produs de apreciatul cineast Jordan Peele și regizat de Justin Tipping, thrillerul psihologic îl are în centru pe un quarterback veteran (Marlon Wayans) care îl antrenează pe un tânăr jucător de fotbal american în ascensiune (Tyriq Withers), cu consecințe înfricoșătoare.

„Producătorul Jordan Peele, al cărui nume a fost foarte vizibil în campania de promovare, este responsabil în mare măsură pentru succes, dar filmul nu este bine primit”, afirmă David A. Gross de la Franchise Entertainment Research. „Un calificativ CinemaScore de «C» sau «C+» este comun pentru un film de groază; un «C-» indică o nemulțumire semnificativă”, subliniază acesta.

În aceste condiții, filmul Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle și-a păstrat pentru al doilea weekend la rând coroana la box office, o reușită remarcabilă pentru o producție anime.