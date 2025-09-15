Un nou film lansat weekendul acesta a depășit într-o zi recordul de încasări stabilit în 1999 de un clasic al genului

Actorul japonez de voce Natsuki Hanae la premiera din Los Angeles a noului film „Demon Slayer” alături de actorul american Channing Tatum, care a dublat în engleză unul dintre personaje, FOTO: Collin Xavier-Image Press Agency / Abaca Press / Profimedia Images

Noul film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” a dominat box office-ul în weekendul său de debut, cu încasări uriașe de 352 de milioane de dolari, și stabilind un record pentru cel mai mare debut din toate timpurile al unui film de anime în America de Nord, piața de referință a Hollywood, relatează revista Variety.

Infinity Castle este prima parte din ceea ce se dorește a fi o trilogie de încheiere a francizei Demon Slayer care a debutat în Japonia în 2020. „Echipa ucigașilor de Demoni este atrasă în Castelul Infinit, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni puternici înfricoșători într-o luptă disperată, pe măsură ce începe bătălia finală împotriva lui Muzan Kibutsuji”, notează descrierea oficială publicată de IMDb.

În cinematografele nord-americane filmul a obținut încasări de 70 de milioane de dolari, mai mult decât duble comparativ cu Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back, filmul care deținea încă din 1999 recordul de încasări la debut pentru un film anime (31 de milioane de dolari).

Deși inflația a crescut galopant în anii de atunci, analiștii sunt impresionați de faptul că Infinity Castle a depășit recordul stabilit de Pokémon încă de vineri, prima sa zi de rulare în cinematografe.

Noul film „Demon Slayer” e un succes major pentru Sony

În Japonia, țara sa de origine, noul lungmetraj a obținut încasări de peste 200 de milioane de dolari, devenind deja al treilea cel mai profitabil film din toate timpurile. Este depășit doar de Mugen Train, primul film Demon Slayer lansat cu 5 ani în urmă, și Spirited Away, un alt film anime de la legenda cinematografiei japoneze Hayao Miyazaki.

Crunchyroll, divizia de distribuție a filmelor anime de la Sony, a distribuit Infinity Castle și a adus studioului un succes răsunător după o vară marcată de eșecuri ale unor filme pe care le-a produs, precum Caught Stealing, și de performanțe mai modeste precum cele ale Karate Kid: Legends și I Know What You Did Last Summer.

Infinity Castle a depășit și Bad Boys: Ride or Die (cu încasări de 56,5 milioane în weekendul de debut), devenind filmul Sony cu cea mai puternică premieră în mai bine de doi ani

Liderul de weekendul trecut al box office-ului, filmul horror The Conjuring: Last Rites al studiourilor Warner Bros și New Line Cinema, a căzut pe poziția a doua, după un declin de 69% al încasărilor. În America de Nord a obținut încasări de 26,1 milioane de dolari în weekendul recent încheiat, pentru un total de 131,1 milioane de dolari de la debut. În restul lumii a obținut peste 200 de milioane de dolari, pentru un total global de 332 milioane.

Două filme care au revitalizat box office-ul după o vară slabă

Atât The Conjuring: Last Rites, cât și Infinity Castle au depășit cu mult estimările analiștilor, revitalizând box office-ul din septembrie, care era de așteptat să fie apatic, și oferind distribuitorilor speranțe pentru o toamnă mai puternică decât se preconiza după o vară destul de dezamăgitoare.

A fost o perioadă cu multe răsturnări în cinematografe, cu surprize neașteptate precum Weapons, dar și cu francize puternice precum Marvel care nu se mai ridică la nivelul de altădată.

Infinity Castle calcă pe urmele lungmetrajului anime de pe Netflix KPop Demon Hunters, care a devenit cel mai popular film din toate timpurile al platformei de streaming și a ajuns pe primul loc la box office-ul nord american luna trecută, când o versiune karaoke a sa a fost lansată în cinematografe.

„Pune «demon» în titlu și succesul e garantat”, a declarat pentru Variety Paul Dergarabedian, analist la ComScore. „Filmele de animație se potrivesc în mod natural experienței vizuale de pe marele ecran și reprezintă un gen cu adevărat global”, a subliniat el.