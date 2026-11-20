„Jurnalul unei cameriste”, noul film prin care Radu Jude aduce în prezent un roman publicat acum mai bine de un secol, are premiera generală în sălile de cinema vineri, 20 noiembrie.

Publicat inițial în foileton între anii 1891 și 1892, iar apoi sub forma unui roman revizuit în 1900, în timp ce Franța era zguduită de „Afacerea Dreyfus”, romanul „Jurnalul unei cameriste” al scriitorului francez Octave Mirbeau, povestea lui Célestine, o tânără cameristă care se angajează în casa familiei Lanlaire, într-o localitate din provincie.

Prin intermediul jurnalului său, ea povestește despre viața de servitoare, relațiile cu stăpânii și ceilalți angajați, precum și despre experiențele și întâmplările care îi marchează existența.

Romanul, cu un comentariu social puternic care scoate în evidență inegalitățile dintre clasele sociale, abuzurile stăpânilor asupra servitorilor și ipocrizia burgheziei, a fost subiectul unor adaptări pentru marele ecran încă de la începuturile cinematografiei.

Prima a apărut în Rusia în 1916, sub semnătura lui Mihail Martov și pe fondul neliniștilor sociale care au dus la răsturnarea țarului și izbucnirea Războiului Civil Rus care a dus în cele din urmă la instaurarea bolșevismului.

Următoarea a venit 30 de ani mai târziu, un film american sub regia titanului cinematografiei franceze Jean Renoir, cu Paulette Goddard în rolul principal. Cea mai cunoscută adaptare este însă probabil cea din 1964, cu Jeanne Moreau, Georges Géret și Michel Piccoli jucând sub regia lui Luis Buñuel.

Cea mai recentă, cu celebrii Léa Seydoux și Vincent Lindon, a apărut în 2015, fiind regizată de Benoît Jacquot. Romanul „Jurnalul unei cameriste” a fost de asemenea adaptat de-a lungul anilor în zeci de piese de teatru.

Radu Jude aduce romanul francez într-un film despre o realitate românească

Filmul lui Jude o are în prim-plan pe pe Gianina, o tânără româncă care lucrează ca menajeră pentru o familie burgheză din Bordeaux și le îngrijește copilul, în timp ce propria fiică crește departe de ea, într-un sat din România.

„În timpul liber, Gianina face parte dintr-o trupă de teatru amator care pregătește o adaptare a cărții [lui Mirbeau]. Astfel, experiențele unei cameriste de la începutul secolului XX se întâlnesc cu realitatea unei românce care lucrează în Franța contemporană, într-un dialog între trecut și prezent, presărat cu ironia și umorul negru caracteristice cinemaului lui Radu Jude”, afirmă descrierea oficială a filmului publicată de Independența Film, distribuitorul său în sălile de cinema din România.

Rolul Gianinei este jucat de actrița română Ana Dumitrașcu, ea interpretând rolul principal într-o distribuție din care fac parte nume ale cinematografiei franceze precum Vincent Macaigne, Amélie Prevot, Mélanie Thierry și Louve Proust. „Jurnalul unei cameriste” este primul lungmetraj realizat în limba franceză de Radu Jude, acesta fiind aplaudat la scenă deschisă la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a avut premiera internațională în luna mai.

„Foarte des dau de cineva care a avut sau are o menajeră din România, o îngrijitoare din România, a avut o bonă, și care apoi îți spune trei cuvinte în românește. Și mi s-a părut tot timpul interesant asta”, a declarat Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați regizori români pe plan internațional, într-un interviu acordat pentru publicul HotNews

„Filmul încearcă să prezinte un caz particular, care, sigur, are un raport cu o categorie mai largă, dar nu e reprezentativ nici pentru întreaga Uniune Europeană, nici pentru întreaga Europa, nici pentru România sau Franța. Spun asta pentru că au fost câteva cronici și acuze la adresa filmului care spuneau: ‘regizorul prezintă România așa, Franța așa”, ori eu spun: care România, care Franța?’”, a mai declarat Radu Jude.

HotNews va publica integral interviul cu Radu Jude weekendul acesta.