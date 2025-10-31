Noul guvern al Republicii Moldova a fost votat de parlament. „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice”

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit încrederea parlamentului de la Chișinău, cu voturile a 55 dintre cei 101 deputați, și va fi condus de un economist cu orientare pro-europeană, care nu a mai deținut funcții politice, potrivit Reuters, Moldpress și Unimedia.

Noul premier a menționat creșterea economică și continuarea parcursului pro-european ca priorități ale noului guvern.

„Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni”, a declarat Alexandru Munteanu, citat de Agerpres.

El a făcut apel la unitate.

„Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova”, a adăugat noul prim-ministru de la Chișinău.

Componența noului guvern

Eugen Osmochescu, vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării; Vladimir Bolea, vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană; Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al Afacerilor Externe; Valeriu Chiveri, vicepremier pentru reintegrare; Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării; Ludmila Catlabuga, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare; Daniela Misail-Nichitin, ministru al Afacerilor Interne; Vladislav Cojuhari, ministru al Justiției; Andrian Gavriliță, ministru al Finanțelor; Natalia Plugaru, ministru al Muncii și Protecției Sociale; Emil Ceban, ministru al Sănătății; Gheorghe Hajder, ministru al Mediului. Anatolie Nosatîi, ministru al Apărării.

Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova

Noul prim-ministru de la Chișinău are 61 de ani, iar până acum nu a fost implicat în viața politică și nu a avut vizibilitate în spațiul public.

Alexandru Munteanu s-a născut la Chișinău și este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. El este fondatorul companiei 4i Capital Partners și al Alianței Franceze din Republica Moldova, dar și unul dintre co-fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova.

A absolvit facultatea de fizică, după care și-a început activitatea profesională la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, unde a fost lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a ocupat funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

După crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar mai târziu a devenit director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat cursul Bănci și Finanțe la ULIM și a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După finalizarea studiilor, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

În 1997, s-a întors în Republica Moldova, unde a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF și a activat ca membru sau președinte în consiliile de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Din 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții cu operațiuni în Europa de Est. Alexandru Munteanu a fost, de asemenea, membru și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate, Viena, Austria, precum și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, Ucraina, acreditată International Baccalaureate (IB). Pentru meritele sale profesionale și civice, în 2006 a primit distincția de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) din partea Republicii Franceze.