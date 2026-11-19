Pierce Brosnan i-a urat bun-venit lui Robert Pattinson în „lumea lui Bond”, spunându-i să se „bucure de experiență”, relatează joi agențiile DPA și AFP, citate de Agerpres.

Anunțul de luni potrivit căruia actorul britanic Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, va prelua rolul enigmaticului spion, a pus capăt unor ani de speculații cu privire la viitorul îndrăgitei francize a lui Ian Fleming.

Vedete precum Jack Lowden, Josh O’Connor și Callum Turner ar fi fost în cursa pentru rolul lui James Bond înainte ca numele lui Robert Pattinson să fie dezvăluit.

Brosnan, acum în vârstă de 73 de ani, l-a asigurat pe Pattinson că va fi un Bond „magnific”. „Dragă Robert, bine-ai venit în lumea lui Bond. Vei fi magnific”, a scris el într-un mesaj pe care l-a publicat joi pe Instagram.

Cei doi se cunosc personal, jucând împreună în filmul de dramă „Remember Me” din 2010, în regia lui Allen Coulter.

„Am amintiri plăcute din perioada petrecută împreună la filmările pentru ‘Remember Me’. A fost o bucurie să te văd creând o operă remarcabilă și avansând. Bucură-te de această aventură”, i-a mai transmis Brosnan lui Pattinson.

Cum a fost concediat Pierce Brosnan din rolul lui James Bond

Pattinson îl va înlocui pe Daniel Craig, care a preluat acest rol pentru pelicula „Casino Royale” din 2006 și s-a retras după „No Time To Die”, cel de-al cincilea film al său în franciză, lansat în 2021.

Actorul irlandez Piece Brosnan a fost predecesorul lui Craig în rolul lui James Bond, interpretându-l pe legendarul super-spion, începând cu „GoldenEye”, din 1995. El a jucat apoi în „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) și „Die Another Day” (2002).

El a dezvăluit ulterior că a fost invitat să filmeze încă un lungmetraj în rolul bazat pe cărțile scriitorului britanic Ian Fleming, dar că apoi a fost concediat prin telefon. Într-un interviu acordat revistei GQ în 2013, Brosnan a povestit că Barbara Broccoli și Michael Wilson, producătorii de cursă lungă ai francizei „James Bond” l-au sunat personal să îi dea vestea.

Brosnan a relatat că Barbara plângea și că Michael i-a spus: „Ai fost un James Bond grozav. Îți mulțumim foarte mult”.

Brosnan a spus că le-a răspuns politicos, le-a mulțumit și a încheiat conversația. Ulterior, a caracterizat experiența drept un șoc.

„Am fost complet șocat și pur și simplu aruncat la gunoi, la cum s-au desfășurat lucrurile”, a povestit Pierce Brosnan. El a spus că nu a aflat niciodată de ce s-a renunțat la el, dar a speculat că unul dintre motive ar fi fost că producătorii doreau să întinerească personajul.

Pierce Brosnan în „Die Another Day” (2002), ultimul său film în rolul lui James Bond, FOTO: TopFoto / Topfoto / Profimedia

Noul James Bond ar putea fi unul dintre cei mai bătrâni din istorie

James Bond este descris în general în romanele lui Fleming ca fiind între 35 și 40 de ani. Brosnan avea 51 de ani în momentul în care a primit vestea iar Craig, înlocuitorul său, avea 37 de ani când a primit rolul.

USA Today nota recent că, având în vedere că Pattinson are deja 40 de ani și că următorul film „James Bond” nu este așteptat înainte de 2028, el ar putea deveni unul dintre cei mai în vârstă actori care își fac debutul în rol.

Dacă va împlini vârsta de 43 de ani în momentul lansării filmului el ar avea aceeași vârstă ca Timothy Dalton, predecesorul lui Brosnan. Singurul mai în vârstă a fost legendarul Sir Roger Moore, care a avut 45 de ani când a debutat în filmul „Live and Let Die” din 1973.

Următorul film din seria „James Bond” se află în faza de dezvoltare, iar anul trecut s-a anunțat că Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, va scrie scenariul.

Denis Villeneuve, regizorul seriei de filme „Dune”, va regiza pelicula care încă nu are un titlu și este denumită provizoriu „Bond 26”, iar Amy Pascal și David Heyman vor fi producători.

Amazon MGM a preluat anul trecut controlul creativ asupra francizei „James Bond” de la Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, producătorii de cursă lungă ai filmelor și moștenitorii lui Albert „Cubby” Broccoli, creatorul legendarei francize cinematografice bazate pe romanele scriitorului britanic Ian Fleming.