Noul serial care continuă fenomenul „Yellowstone” a devenit un succes imediat în streaming: „Temperatura crește, la propriu”

„Ferma Dutton” (Dutton Ranch), noul serial „spin-off” care extinde universul „Yellowstone” creat de cineastul american Taylor Sheridan, a devenit cel mai urmărit serial al platformei SkyShowtime încă din weekendul său de debut și este unul dintre cele mai urmărite seriale în România.

JustWatch, un site care permite utilizatorilor să caute diferite filme și seriale pentru a găsi pe ce platformă de streaming sunt difuzate, arată că „Ferma Dutton” este în prezent al treilea cel mai popular serial de pe un serviciu de video-on-demand disponibil în România, în pofida faptului că SkyShowtime este cea mai nouă platformă lansată pe piața locală.

Clasamentul intern al SkyShowtime arată că noul serial din universul „Yellowstone” a devenit cel mai urmărit al său încă din weekendul de debut. SkyShowtime a lansat primele două episoade vinerea trecută, următoarele 7 urmând să apară la o distanță de o săptămână între ele.

La nivel global, „Ferma Dutton” este cel mai urmărit serial al Paramount+, platforma de streaming care difuzează serialele lui Taylor Sheridan în Statele Unite și alte țări, majoritatea din afara Europei.

Noul serial „Yellowstone” mută acțiunea din Montana în Texas

„Ferma Dutton” se învârte în jurul personajelor lui Rip și Beth din serialul „Yellowstone” original, care sunt loviți din nou de o tragedie după evenimentele din finalul exploziv al seriei ce s-a încheiat în 2024. Acest lucru face ca personajele lor să se mute din Montana, unde s-a desfășurat povestea „Yellowstone” până acum, în Texas.

Actorii Cole Hauser și Kelly Reilly, care au revenit în rolurile lui Rip Wheeler și Beth Dutton pentru noul serial, au explicat într-un interviu acordat pentru publicul HotNews ce înseamnă mutarea pentru poveste în ansamblu, plus alte detalii din culise.

„E o nouă călătorie, un stat nou, oameni noi. În cele din urmă, evident, venind după Sezonul 6B al ‘Yellowstone’, avem un moment în Montana ca să respirăm puțin, într-un fel. Dar lucrurile merg prost în Montana și noi ne mutăm în Texas, ca să avem puțină liniște și pace. Dar asta nu durează foarte mult. Începe să crească temperatura, la propriu”, a declarat Cole Hauser în interviul acordat HotNews.

„Și cred că este un sezon grozav în care nu e nimic din ce am mai văzut înainte. Iar distribuția este fantastică. Evident, locul e diferit. Oamenii sunt diferiți. Este pur și simplu cu totul alt serial”, a subliniat el.

„Provocările sunt peste tot. Adică am pierdut totul, personajele acestea au pierdut totul de atâtea ori. Sunt destul de experte în adaptare, dar aici sunt ca peștii scoși din apă”, a explicat și Kelly Reilly.

„Literalmente am pierdut totul, în afară de hainele care erau pe ei. Așa că, în felul său, să o iei de la capăt a fost și darul, și provocarea” pentru noul serial, a adăugat actrița.

Interviul cu cei doi, singurul acordat unei publicații din România de actori sau echipa creativă a serialului „Ferma Dutton”, poate fi citit integral AICI.

Cole Hauser și Kelly Reilly la lansarea din SUA a serialului „Dutton Ranch”, FOTO: Sebastian Gabsch / Imago Stock and People / Profimedia

Noul serial „Ferma Dutton” continuă tradiția „Yellowstone”

Fanii „Yellowstone” vor ști probabil că „Ferma Dutton” este al doilea serial „spin-off” de anul acesta, după „Marshals”, lansat pe SkyShowtime în luna martie.

Primul serial, care se învârte în jurul personajului lui Kayce Dutton, nu i-a impresionat însă pe criticii de film, iar unii fani au fost mai degrabă dezamăgiți de schimbarea majoră de ton.

Asta s-a datorat faptului că „Marshals” a fost primul serial derivat din „Yellowstone” care nu s-a concentrat pe ranch-ul familiei sau, în general, pe conducerea unui ranch. Lucrurile stau cu totul diferit în noul serial, după cum de altfel e evident chiar din titlul său.

Cu „Ferma Dutton” lucrurile stau cu totul diferit în noul serial, lucru evident chiar din titlu. Iar acest lucru se reflectă atât în recenziile criticilor de film, cât și notele date de public.

„Ferma Dutton” are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării din partea criticilor de film de 88%, chiar ușor mai mare decât a serialului care a deschis universul „Yellowstone”. Pe IMDb, unde pot vota și spectatorii obișnuiți, noul serial are o notă medie de 8,5 / 10, față de 8,6 / 10 cât are „Yellowstone”.

La fel ca „1883” și „1923”, celelalte două serii foarte apreciate din același univers, „Ferma Dutton” vine cu doi actori veterani de la Hollywood, arhicunoscuți publicului, în roluri principale, alături de Hauser și Reilly.

Cei doi veterani ai Hollywood ce s-au alăturat universului „Yellowstone” odată cu noul serial sunt Ed Harris, nominalizat la Oscar pentru rolurile sale din „Apollo 13”, „The Truman Show” și „The Hours”, și Annette Bening, care are cinci nominalizări la premiile Oscar.