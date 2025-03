Noul serial „Daredevil” reușește ceva rarisim / Filmul momentului se bazează pe un „dictator atipic” / „Fable IV” nu mai apare anul acesta

Serialul „Daredevil” care a revenit în streaming săptămâna aceasta cu un cămin nou pare la prima vedere un succes instant, filmul „Mickey 17” cu Robert Pattinson și Mark Ruffalo nu a avut drept inspirație sursa la care se așteaptă toată lumea, în timp ce din lumea jocurilor video am aflat că următorul titlu „Fable” nu va mai fi lansat în 2025. În rubrica „Nerd Alert” de weekendul acesta mai poți citi despre anularea unui serial apreciat al Netflix, următorul film în care va juca Nicolas Cage, dar și lansarea iminentă a unui rival pentru „The Sims”, chiar dacă deocamdată doar în variantă de acces timpuriu.

Noul serial „Daredevil” reușește ceva rarisim

Au trecut deja 7 ani de când Netflix a anulat Daredevil, apreciatul său serial inspirat de seria de benzi desenate Marvel cu același nume și, dacă e să fim sinceri, personajul creat de regretatul Stan Lee ca răspuns la popularitatea uriașă de care s-a bucurat Batman al marilor rivali de la DC. Alți 3 ani au trecut de când Marvel a luat înapoi drepturile pentru personaj și a anunțat la scurt timp după aceea că va „reînvia” serialul iar acum marea așteptare s-a sfârșit, noua serie Daredevil: Born Again (tradus ca „Daredevil: Renașterea” la noi) având premiera miercuri.

Fiind vorba de o serie sub egida Marvel, Born Again e difuzat în streaming de Disney+, miercurea aceasta fiind lansate primele două episoade. Ca o paranteză, și serialul original cu 3 sezoane e în streaming tot pe Disney+ de când drepturile de copyright pentru Daredevil s-au întors „acasă”. E o întreagă discuție cum au ajuns ele în primul rând la Netflix, dar mă îndoiesc că îi va interesa pe mulți. Spre deosebire de seria originală, primul sezon al Born Again va avea doar 8 episoade, în loc de 13, și spun „primul sezon” fiindcă un al doilea a fost confirmat deja.

„Acțiunea continuă după evenimentele din serialul original Daredevil, urmărindu-l pe avocatul orb Murdock (Charlie Cox) pus în fața unor noi amenințări și luptând pentru dreptate în sala de judecată. Între timp, fostul șef mafiot Fisk (Vincent D’Onofrio) își urmărește propriile demersuri politice, candidând pentru funcția de primar al New York-ului. Ambii sunt dornici să lase în urmă confruntările din trecut, dar se află pe un curs de coliziune inevitabil”, ne spune descrierea oficială publicată de Disney+. Fanii serialului original cred că vor remarca imediat două lucruri.

Primul ar fi că noua serie reia firul poveștii de acolo unde s-a terminat primul. Al doilea e că actorii principali Vincent D’Onofrio și Charlie Cox s-au întors în rolurile originale. Iar ei nu sunt deloc singurii – Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jon Bernthal și Ayelet Zurer – s-au întors și ei pentru „renașterea” Daredevil. E cu adevărat rarisim să aduci înapoi o parte atât de mare din distribuția originală a unui serial, 7 ani mai târziu. Dar Born Again reușește ceva și mai rar în ultimii ani. El are o notă de 9 / 10 pe IMDb, chiar peste cea a serialului original (8,6).

Sigur, s-ar putea să pun boii în fața căruței având în vedere că deocamdată au apărut doar primele două episoade. Însă trăim într-o eră în care Hollywood ne inundă cu reporniri („reboot”), refaceri („remake”) sau continuări („sequel”) ale unor seriale sau francize de filme apreciate, iar multe dintre ele (ca să fiu generos și să nu zic majoritatea) nici măcar nu se apropie de valoarea producțiilor originale. Iar în aproape tot la fel de multe cazuri îți dai seama foarte rapid că ai așteptat absolut degeaba un nou capitol al unei povești pe care ai îndrăgit-o cu ani în urmă.

Netflix a anulat serialul „The Recruit”

Următoarea știre va produce probabil un sentiment de déjà vu, însă tot miercurea aceasta am aflat că Netflix a anulat serialul său de comedie dramatică cu spioni The Recruit după două sezoane. Colton Dunn, care l-a interpretat pe fostul agent CIA Lester Kitchens în serial, a anunțat vestea miercuri seară pe Threads. „The Recruit a fost anulat, oameni buni. Ce păcat. O să postez niște poze și amintiri distractive pe Instagram, dar am vrut să aflați de la mine. Mulțumesc dacă l-ați urmărit. SUNT DISPONIBIL ACUM!”, a scris acesta.

Vestea e o surpriză și nu chiar. Pe IMDb serialul are o notă medie destul de solidă de 7,4 / 10, iar pe Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 80% din partea criticilor de film. La sfârșitul anului trecut revista Variety punea The Recruit pe lista sa a celor mai așteptate seriale noi sau care se întorc în 2025, iar sezonul 2 a debutat la începutul lui februarie cu 5,9 milioane de vizionări unice în primele 4 zile după lansarea sa pe Netflix. A fost pe locul 2 în topul celor mai populare seriale în limba engleză ale Netflix, devansat doar de noul sezon al The Night Agent.

Însă diferența față de The Night Agent, un alt serial de spionaj, a fost mare. Acesta a avut 15,2 milioane de vizionări. Mă rog, unul e o comedie dramatică, celălalt un thriller de acțiune, și nici nu m-aș fi gândit să le compar dacă The Independent nu arăta că mulți fani ai The Recruit învinuiesc Netflix că l-a reluat prea aproape de sezonul nou al serialului mai serios și susțin că de aceea ratingurile au fost mai slabe pentru seria lor favorită. Dar Netflix „nu a anulat niciodată un serial de succes”, a spus în 2023 Ted Sarandos, unul dintre cei doi șefi ai companiei.

Nicolas Cage e un cowboy bizar în filmul „Gunslingers”

Trecând de la seriale la filme, studioul Lionsgate a dezvăluit primul trailer pentru Gunslingers, un lungmetraj care se învârte în jurul unui orășel numit „Redemption” (izbăvire) și care îl are în prim-plan pe cine altul decât Nicolas Cage. Cage, care a jucat anterior în filme western ca The Old Way și Butcher’s Crossing, îl interpretează de data aceasta pe Ben, un fost pistolar instabil care a avut o revelație spirituală pe drumul răzbunării. Trailerul e o secvență de acțiune cap-coadă, deci uite și descrierea oficială pentru film, așa cum e prezentată de Screen Rant:

„Fostul pistolar Thomas Keller (jucat de actorul Stephen Dorff) și geniul nebun Ben (Cage) sunt ghidați de liderul spiritual Jericho (Costas Mandylor) în căutarea răzbunării. În timp ce se confruntă cu un trecut violent, o luptă brutală într-un bar reaprinde o dușmănie mortală între Thomas, Ben și temuta bandă Five Points. Acum botezat și renăscut, Thomas trebuie să înfrunte noi provocări, punându-și la încercare pacea recent dobândită într-un oraș plin de secrete, violență și o neîncetată dorință de răzbunare”.

Cred că e edificatoare descrierea. Gunslingers va avea premiera în Statele Unite pe 11 aprilie, însă deocamdată nu avem o dată oficială de lansare și pentru România. Situația nu e deloc neobișnuită în cazul filmelor cu buget mai redus, cum e cel de față, și am avut practic aceeași situație anul trecut când filmul Longlegs al lui Cage făcea furori la box office-ul nord-american iar noi n-aveam idee când o să îl putem vedea la cinema. În cazul respectiv lansarea în SUA a avut loc în iulie, în timp ce în România a avut în cele din urmă premiera în septembrie.

Filmul momentului se bazează pe un „dictator atipic”

Aș zice să discutăm puțin și despre un film pe care îl putem vedea chiar acum, fiindcă noul lungmetraj al regizorului sud-coreean Boong Joon-ho a avut premiera vineri în cinematografe, inclusiv cele de la noi, iar IndieWire notează că e imposibil să nu faci conexiuni cu evenimentele actuale din lume în timp ce te uiți la Mickey 17. Chiar dacă actorul Robert Pattinson e cap de afiș, Mark Ruffalo joacă un politician un politician extravagant și haotic care conduce expediția spațială spre colonizarea unei planete înghețate. Mulți s-au gândit imediat la Donald Trump.

Alții au făcut și paralela cu Jeff Bezos și Elon Musk, având în vedere premisa centrală a filmului Mickey 17: corporațiile sunt cele pregătite să caute viață dincolo de Pământ, pe măsură ce mediul natural de acasă se degradează. Regizorul Bong Joon-ho, premiat cu Oscar pentru anteriorul său film (Parasite), a admis în timpul unui interviu acordat IndieWire că evenimentele recente și-au făcut loc în Mickey 17, dar nu în modul la care s-ar putea gândi unii. „Cred că pandemia a curs probabil în acest proces de adaptare”, a spus regizorul sud-coreean.

El a scris scenariul filmului pe baza romanului SF Mickey7 al autorului american Edward Ashton. „Am scris scenariul în 2021. Încă eram în plină pandemie, așa că în film vedem și cum Mickey devine cobaiul pentru toate testările vaccinurilor”, a explicat el. În film, Mickey (Pattinson) se înrolează voluntar ca un „dispensabil”, fiind dispus să moară și să fie recreat (amintirile sale sunt stocate pe un hard disk uriaș). El devine astfel un instrument științific pentru a studia supraviețuirea pe Niflheim, planeta pe care misiunea își propune să o colonizeze.

„Aș minți dacă aș spune că nu ne-am gândit la contextul politic și la atmosfera politică în timpul creării acestui film”, a mai spus Bong în interviu. Acesta a explicat totodată că în conturarea lui Kenneth Marshall, politicianul jucat de Ruffalo, el i-a arătat actorului videoclipuri și fotografii cu „un anumit politician coreean”, în timp ce actorul i-a arătat imagini cu „un guvernator american de pe vremuri”. „Nu ne concentram în mod real pe dictatori serioși și periculoși. De fapt, ne uitam doar la politicieni ridicoli, bufoni și la lucrurile absurde pe care le fac”, a dezvăluit Bong.

Mark Ruffalo și Toni Collette într-o secvență din „Mickey 17”, FOTO: Warner Bros. – Plan B Entertainment / Christophel Collection / Profimedia Images

Nesiguranța profundă a lui Marshall față de sine îl face să aibă un comportament copilăresc și o nevoie constantă de validare prin lingușire servilă care, în filmul lui Bong, devine o satiră exagerată. Regizorul spune însă că vede personajul ca unul unic și că ceea ce i s-a părut fascinant și amuzant este modul în care aceste trăsături se manifestă în relația lui Marshall cu soția sa, jucată de actrița Toni Collette. „El se bazează mereu pe soția sa, iar personajul lui Toni Collette pare că aproape îl manipulează și că ea este cea care are controlul asupra lui”, a spus Bong.

„Așa că avem de-a face cu un dictator atipic”, a subliniat regizorul sud-coreean care mi se pare că nu știe prea multe despre Nicolae și Elena Ceaușescu. IndieWire amintește în schimb că, la prima vedere, Mark Ruffalo pare o alegere neobișnuită pentru rolul lui Marshall, lucru pe care inclusiv actorul i l-a mărturisit lui Bong după ce a citit scenariul pentru Mickey 17. Ruffalo nu este cunoscut nici pentru comedii, nici pentru roluri de antagonist, însă Bong, un admirator al interpretărilor sale din Zodiac și Foxcatcher, a conturat personajul avându-l pe el în minte.

„Fable IV” nu mai apare anul acesta

Trecând de la industria cinematografică la cea a jocurilor video, recent ne-a parvenit și o veste proastă, și anume că Microsoft a decis o amânare majoră pentru al patrulea titlu al îndrăgitei francize Fable. Deși nu dezvăluise anterior data exactă de lansare, Microsoft anunțase că el urmează să fie lansat anul acesta. După cum relatează IGN, lansarea jocului a fost amânată acum pentru anul viitor. Ca o paranteză, el se va numi oficial simplu Fable, o decizie destul de străvezie menită să amintească fanilor de jocul original din 2001 și gloria de odinioară a francizei.

Craig Duncan, CEO-ul studioului Xbox Game din cadrul Microsoft, a încercat să asigure fanii că noul Fable „merită cu siguranță așteptarea”. „Vreau să încep prin a spune că suntem foarte încântați de progresul realizat”, a el într-un interviu acordat pentru cel mai recent episod al Xbox Podcast. „Am anunțat anterior că Fable va fi lansat în 2025. Îi vom oferi însă mai mult timp, așa că lansarea va avea loc în 2026. „Știu că nu este vestea pe care oamenii ar fi vrut să o audă, dar vreau să îi asigur că așteptarea va merita”, a continuat acesta.

Cum Lionhead Studios, dezvoltatorul anterioarelor jocuri Fable, a fost închis între timp de Microsoft, noul titlu este acum în mâinile studioului britanic Playground Games, cunoscut pentru seria Forza Horizon. Deși franciza e extrem de apreciată în rândul amatorilor jocurilor de curse cu mașini, decizia de a-i încredința dezvoltarea noului Fable a fost una privită mai degrabă cu scepticism de fanii francizei RPG. Duncan i-a ridicat însă în slăvi pe britanici în timpul interviului și a afirmat că are „încredere deplină” în capacitatea lor de a revigora franciza Fable.

„Dacă ne uităm la istoria și moștenirea lor cu Forza Horizon, ultimele câteva jocuri au fost aclamate de critici, cu un scor de 92 pe Metacritic, premiate, superbe vizual și cu un gameplay excelent”, a subliniat acesta. Evident, a promis și un titlu Fable „cum nu s-a mai văzut până acum”, așa că te scutesc de restul comentariilor sale că omul încearcă să își vândă marfa, în fond. Las în schimb aici un scurt trailer de gameplay cu imagini „pre-alpha” pentru noul Fable, lansat de Xbox pentru a mai îndulci vestea amânării sale pentru anul viitor.

Rivalul făcut de sud-coreeni pentru „The Sims” apare la sfârșitul lunii

Nu îmi place niciodată să închei rubrica Nerd Alert cu o veste negativă, așa că amintesc că inZOI, rivalul cu un „look” hiper-realist pentru „The Sims” anunțat de studioul sud-coreean Krafton în noiembrie 2023, va fi lansat la sfârșitul acestei luni după ce a trecut la rândul său printr-o amânare majoră. Mă rog, lansarea ce va avea loc pe 28 martie va fi una de tip „early acces”, dar vom putea vedea în sfârșit dacă toată tevatura a meritat sau vom avea un nou caz de promisiuni care nu se materializează într-un produs pe măsura așteptărilor.

După cum amintesc cei de la GameRant, interesul uriaș e legat în mare parte de faptul că genul jocurilor de tip simulatoare de viață a fost dominat autoritar de The Sims de-a lungul anilor, deși franciza nu a mai avut o nouă lansare principală din 2014 și Electronic Arts nici nu intenționează să mai facă vreodată un Sims 5. Acest lucru le-a permis mai multor competitori să intre pe piață și să-și prezinte propriile simulatoare de viață, deși foarte puține au reușit să convingă, cu atât mai puțin să se impună. inZOI e însă unul dintre cele care au stârnit cel mai mare entuziasm.

Deși sud-coreeni nu au încercat, evident, să tempereze în vreun fel așteptările, echipa de dezvoltare a susținut mereu că nu încearcă să concureze cu The Sims 4. GameSpot notează însă că chiar și o privire fugitivă asupra jocului arată că, din punct de vedere al funcționalităților, inZOI „pare să depășească The Sims la propriul său joc”. Site-ul specializat în jocuri video vrea să spună prin asta că inZOI va fi lansat cu multe dintre funcțiile care lipseau din The Sims 4 la lansarea sa cu mai bine de un deceniu în urmă, sud-coreeni adăugând chiar câteva în plus.

