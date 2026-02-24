Noul serial „Dosarele X” regizat de Ryan Coogler a fost confirmat oficial și și-a ales actrița pentru unul din cele 2 roluri principale

După aproape 3 ani fără nicio veste nouă despre serialul „Dosarele X” în regia cineastului american Ryan Coogler, Variety scrie acum că acesta a primit o comandă oficială pentru episodul pilot și că a ales actrița care va interpreta rolul feminin principal.

În plus, avem și o descriere oficială care le va suna probabil familiară fanilor serialului original care a avut parte de 9 sezoane până la deznodământul său din 2001: „Doi agenți FBI extrem de decorați, dar profund diferiți, formează o legătură neașteptată atunci când sunt repartizați la o divizie închisă de mult timp, dedicată cazurilor ce implică fenomene inexplicabile”.

Episodul pilot a fost comandat de Hulu, platforma de streaming din portofoliul Disney care e disponibilă doar pentru clienții din SUA. Asta înseamnă însă că, atunci când noul serial va fi finalizat, el va putea fi văzut în România pe Disney+ – platforma de streaming pe care pot fi văzute de altfel și seria „Dosarele X” originală, și cele două filme ale francizei, din 1998 și 2008.

Cine este Danielle Deadwyler, actrița care va juca rolul feminin în noul serial „Dosarele X”

În plus, Hulu a dezvăluit că actrița americană Danielle Deadwyler va juca unul dintre rolurile principale din episodul pilot, în timp ce actorul pentru celălalt rol principal nu a fost încă ales.

În vârstă de 43 de ani, Deadwyler este cunoscută mai ales pentru rolurile din filme precum „The Harder They Fall”, „Till” și „Carry-On”. A avut, de asemenea, apariții memorabile în seriale ca „Atlanta”, „The Bear” și „Station Eleven”, precum și în alte producții.

Ryan Coogler va scrie, regiza și produce episodul pilot sub egida casei sale de producție, Proximity Media. Regizoarea Jennifer Yale („The Copenhagen Test”, „Your Friends & Neighbors”) va ocupa funcția de showrunner și producător executiv. Chris Carter, creatorul serialului original „Dosarele X”, a fost la rândul său cooptat la bord ca producător executiv.

Vestea despre versiunea lui Coogler a îndrăgitului serial SF de investigații a apărut pentru prima dată la sfârșitul lui martie 2023, când însuși Carter a dezvăluit că regizorul l-a contactat pentru a reporni seria cu o distribuție diversă.

De atunci nu au mai existat informații oficiale despre proiect, deși Coogler a sugerat în mai multe interviuri că lucrează la serial.

Danielle Deadwyler, fotografiată pe covorul roșu al ediției din 2025 a Premiilor Sindicatului Actorilor Americani, FOTO: Image Press Agency / Alamy / Profimedia Images

Noul serial „Dosarele X” va fi scris și produs de unul dintre cei mai căutați regizori la Hollywood

În vârstă de 39 de ani, Coogler s-a impus la Hollywood ca unul dintre cei mai căutați și apreciați cineaști ai generației sale, după ce a regizat cele două filme „Black Panther” pentru studioul Marvel, franciza „Creed” și „Fruitvale Station”, apreciatul său lungmetraj din 2013 care a câștigat Premiul „Un Certain Regard” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

De asemenea, el a fost producător al filmului premiat cu Oscar „Judas and the Black Messiah” din 2021.

În prezent, Coogler participă la circuitul marilor gale de premiere cu filmul „Sinners”, pe care l-a scris, regizat și produs. Filmul de groază a obținut 16 nominalizări la Premiile Oscar ce vor avea loc la jumătatea lunii martie, un record absolut în istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului. Coogler este nominalizat la categoria pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original, iar lungmetrajul concurează și pentru statueta acordată celui mai bun film.

De asemenea, Coogler a intrat recent în istorie devenind duminică prima persoană de culoare care a câștigat un premiu BAFTA pentru cel mai bun scenariu original. „Sinners” a câștigat la gala BAFTA și premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar (Wunmi Mosaku) și coloană sonoră originală (Ludwig Göransson).

Regizorul american Ryan Coogler, cu Premiul BAFTA pe care l-a câștigat la Londra pe 22 februarie 2026, FOTO: Alan West, Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Coogler afirmă că serialul este un proiect de suflet pentru el

„La fel ca relația mea cu ‘Rocky’, pe care îl urmăream cu tatăl meu, ‘Dosarele X’ este unul dintre acele lucruri pe care le împărtășesc cu mama mea”, a declarat Coogler într-un interviu acordat revistei în octombrie anul trecut. „Mama mea înseamnă enorm pentru mine… așa că acesta este un proiect foarte important. Vreau să-l fac bine pentru ea și pentru fani. Mama mea a citit o parte din ceea ce am scris pentru el. Este foarte entuziasmată”, a adăugat el.

Revista Variety amintește că acesta va fi primul „reboot” propriu-zis al „Dosarelor X”, dar nu și prima revenire a serialului după ce a fost scos din grilă în 2001, la finalul celui de-al nouălea sezon.

Televiziunea Fox a relansat seria pentru încă două sezoane, în 2016 și 2018, cu Carter și actorii principali din distribuția originală, Gillian Anderson și David Duchovny, revenind în rolurile lui Dr. Dana Scully și Fox Mulder. Acestea sunt de asemenea disponibile în streaming pe Disney+

În prezent, nici Anderson, nici Duchovny nu sunt implicați în episodul pilot pe care îl va realiza Coogler pentru noua versiune a „Dosarelor X”.