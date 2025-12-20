Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite, spune consilierul premierului Bolojan. „Ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, acestea aduc împreună un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026, relatează News.ro.

„Eu cred că măsurile deja implementate, dacă ne uităm pe cele două pachete care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, chiar 3,7% pentru un an întreg. Deci, să zicem, împreună pentru 2026, avem acest impact bugetar estimat. Ele sunt necesare şi sunt suficiente, probabil, pentru atingerea ţintei de 6,6% la 100% din PIB, aşa cum ne-am asumat faţă de Comisia Europeană în 2026. Adică, în momentul de faţă nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026”, a spus consilierul premierului, la Antena 3.

Ionuţ Dumitru a mai afirmat că efectele sunt în linie cu aşteptările. „Aşa cum arată lucrurile în momentul de faţă, deşi e prematur să tragi o concluzie după 2-3 luni de execuţie, efectele sunt în linie cu aşteptările. (…) Încă nu avem datele publicate de la Ministerul de Finanţe, dar probabil că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările şi cred că măsurile luate îşi fac efectele şi cred că avem deja o ajustare destul de semnificativă pe buget, anul acesta. Iar şi pe partea de cheltuieli, dacă ne uităm deja, începând cu luna-septembrie şi probabil că şi în octombrie continuă această tendinţă, factura de cheltuieli sociale se ajustează. Dacă ne uităm la salarii, ele scad ca sumă totală, faţă de lunile anterioare”, a precizat el.

„Am reuşit să evităm criza economică, mergem însă pe o gheaţă destul de subţire”

Consilierul premierului a subliniat, astfel, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi „trebuie să luăm o pauză”.

„În ceea ce priveşte creşterile de taxe, ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi cred că trebuie să luăm o pauză, cel puţin. Cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Deci, dacă ne uităm la măsurile care s-au adoptat, cred că ele sunt suficiente”, a spus Ionuţ Dumitru.

El a menţionat că, pe partea de venituri, va trebui ca în anii următori să facem progrese foarte mari, „şi aici e o presiune foarte mare pe ANAF să îmbunătăţim colectarea”.

Ionuţ Dumitru a fost întrebat dacă în 2026 mai cresc taxele. „Eu cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe. Ce se va face n-aş putea să vă spun. Eu vă spun că nu cred că mai e necesar să mai creştem taxele şi impozitele. Cred că trebuie, însă, să lucrăm foarte mult atât pe partea de colectare, dar şi pe partea de cheltuieli”, a răspuns el.

Economistul a menţionat că, pe partea de cheltuieli, avem o problemă foarte mare de eficienţă a cheltuirii banilor publici. Despre riscul unei crize economice, consilierul a spus că, „din fericire, până acum am reuşit să evităm acest scenariu”.

„Dacă ne uităm pe creşterea economică, suntem pe unde eram şi anul trecut. Cu toate măsurile care s-au implementat, avem o creştere economică similară cu anul trecut. Mergem însă pe o gheaţă destul de subţire, adică va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a reaccelera un pic, în anii următori. Şi eu cred că e posibil lucrul ăsta dacă reuşim să refacem un pic încrederea. Cred că trebuie să dăm un mesaj, care e un mesaj realist, ajustările principale care trebuiau făcute s-au cam făcut, mai trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de cheltuieli, dar şi pe partea de colectare. Dar, de acum înainte, avem nevoie de încredere, de refacerea sentimentului investiţional”, a subliniat Ionuţ Dumitru.