„Nu știe ce vorbește”. Trimisul lui Trump, acuzat că a interpretat greșit poziția Rusiei după întâlnirea cu Putin de la Kremlin

Steven Witkoff a confundat cererea Rusiei privind „retragerea pașnică” a ucrainenilor din regiunile Herson și Zaporijie cu o ofertă de „retragere pașnică” a rușilor din aceste regiuni. „Witkoff nu știe ce vorbește”, a declarat pentru Bild un oficial al guvernului ucrainean. O evaluare pe care, potrivit informațiilor tabloidului german, o împărtășesc și oficiali ai guvernului german.

Discuțiile de miercuri de trei ore de la Kremlin dintre trimisul special al lui Trump și președinte rus au condus la organizarea unui summit pentru pace în Ucraina, săptămâna viitoare, în Alaska, între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.

Potrivit oficialilor care au discutat cu tabloidul german Bild, chiar și înaintea summitului de pace programat pe 15 august, Kremlinul nu a renunțat la cererea maximă: controlul complet asupra celor cinci regiuni ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporijie, Herson și Crimeea, înainte de încetarea focului. Partea rusă a sugerat doar „încetări sectoriale ale focului” precum renunțarea reciprocă la atacuri asupra infrastructurii energetice sau a marilor orașe aflate în spatele liniilor frontului.

În niciun caz însă, Putin nu vrea să oprească marile ofensive ale Rusiei de pe linia frontului, chiar dacă SUA au propus, în schimb, ridicarea în mare parte a sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea unor noi acorduri economice.

Trump a avansat chiar ideea unui „schimb de teritorii”, prin care Rusia ar păstra o parte din Donbasul ocupat în schimbul renunțării la alte teritorii – propunere respinsă categoric de președintele Ucrainei. Bild menționează că Trump se gândește doar la Donețk și Luhansk întrucât Witkoff nu a înțeles poziția Rusiei privind Herson și Zaporojie.

Witkoff le-a părut europenilor copleșit și lipsit de competență

Potrivit relatărilor, joi seară a avut loc o teleconferință între reprezentanți ai guvernului SUA, inclusiv trimisul special Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, și partenerii europeni. Din informațiile obținute de Bild, partea americană a fost percepută ca haotică și dezbinată.

Această impresie s-a datorat în principal lui Witkoff, ale cărui comentarii despre conversația avută miercuri cu Putin, la Kremlin, au fost percepute ca fiind confuze. În discuțiile privind problemele teritoriale din Ucraina, el le-a părut europenilor copleșit și lipsit de competență.

Bild spune că a existat și un dezacord între Witkoff și Rubio cu privire la modul de acțiune, întrucât secretarul de stat a subliniat că europenii ar trebui implicați în procesul ulterior, în timp ce Vance și Witkoff doreau doar să informeze Europa despre rezultatele următoarelor demersuri ale lui Trump.

La scurt timp de la vizita lui Witkoff la Moscova, președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin, vineri, 15 august, în Alaska.