Răspunsul ferm al lui Zelenski pentru Trump după ce liderul SUA a anunțat că se va întâlni cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”, în contextul întâlnirii lui Donald Trump cu Vladimir Putin, potrivit BBC.

Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”, a transmis, sâmbătă, Volodimir Zelenski pe Telegram, ca răspuns pentru Donald Trump care a declarat, vineri, la Casa Albă, că un potențial acord de pace va implica „un anumit schimb” de teritorii.

„Acest război trebuie să ia sfârșit, iar Rusia trebuie să-l încheie. Rusia l-a început și îl prelungește, ignorând toate termenele limită, și aceasta este problema, nu altceva”, a adăugat liderul de la Kiev.

Deciziile luate fără Ucraina „nu vor duce nicăieri”, a mai spus Zelenski. „Sunt decizii moarte. Sunt decizii imposibil de pus în practică”, a continuat el.

Referindu-se direct la întâlnirea dintre Trump și Putin, Zelenski spune că summitul are loc „foarte departe de acest război, care face ravagii pe teritoriul nostru, împotriva poporului nostru, și care oricum nu poate fi încheiat fără noi, fără Ucraina”.

Zelenski afirmă că „suntem gata să colaborăm cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii noștri” pentru o pace „reală”.

În discursul său de vineri, președintele a afirmat că este posibil să se ajungă la un armistițiu, atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a spus că a purtat mai multe discuții cu liderii diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.

Ce a spus Trump despre un schimb de teritorii

Donald Trump a declarat, anterior anunțului întâlnirii cu Vladimir Putin, că „va avea loc un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, referindu-se la Ucraina și Rusia.

„Ei bine, vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. Așadar, analizăm situația, dar, de fapt, încercăm să recuperăm o parte din teritoriu”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului. „Unele schimburi sunt complicate”, a adăugat el.

De asemenea, înalți oficiali ucraineni implicați în discuții telefonice cu aliații americani și europeni au declarat că Putin a propus ca Ucraina să cedeze porțiuni mari din teritoriul său în timpul întâlnirii de trei ore pe care a avut în această săptămână cu Stefen Witkoff, trimisul special al lui Trump. Un alt oficial occidental a declarat că au avut loc discuții ample privind schimbul de teritorii, potrivit Financial Times.

Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare, pe 15 august.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.

Potrivit Axios, înalți oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se vadă în Marea Britanie și vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin.