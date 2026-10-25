Nu știi ce să mai gătești? Uite cinci idei pentru cinele de săptămâna următoare

Începând cu 30 octombrie, vom publica la HotNews Food un meniu cu feluri (foarte) ușor de făcut, rezonabile financiar și care să ajute familiile să-și planifice mai bine cumpărăturile și bugetul.

Pe lângă meniul pentru zilele lucrătoare ale săptămânii, va conține și:

rețetele

lista de cumpărături organizată pe secțiunile din supermarket (pentru două persoane)

un buget estimativ

Timp de cinci ani am scris un newsletter de planificare a meselor care a ajutat peste 25.000 de oameni să mănânce mai organizat (și mai ieftin) sau măcar să se inspire din propunerile mele cu ingrediente de sezon. De săptămâna viitoare îl vei găsi în noua lui casă, la HotNews, în fiecare vineri la ora 10.

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Până atunci, uite ce poți găti în săptămâna care urmează. Sunt rețete de cină care pot deveni și prânzul din ziua următoare, pentru că preparatul rămâne la fel de bun (dacă nu mai bun) dacă stă peste noapte în frigider.

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri