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HotNews Food - Powered by Kaufland

Nu știi ce să mai gătești? Uite cinci idei pentru cinele de săptămâna următoare

Georgiana Ilie
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Începând cu 30 octombrie, vom publica la HotNews Food un meniu cu feluri (foarte) ușor de făcut, rezonabile financiar și care să ajute familiile să-și planifice mai bine cumpărăturile și bugetul.

Pe lângă meniul pentru zilele lucrătoare ale săptămânii, va conține și:

  • rețetele
  • lista de cumpărături organizată pe secțiunile din supermarket (pentru două persoane)
  • un buget estimativ

Timp de cinci ani am scris un newsletter de planificare a meselor care a ajutat peste 25.000 de oameni să mănânce mai organizat (și mai ieftin) sau măcar să se inspire din propunerile mele cu ingrediente de sezon. De săptămâna viitoare îl vei găsi în noua lui casă, la HotNews, în fiecare vineri la ora 10.

Ca să nu îl ratezi, te poți abona la newsletterul nostru gratuit, care o să te anunțe sâmbătă dimineața despre meal plan și unde îl găsești.

Până atunci, uite ce poți găti în săptămâna care urmează. Sunt rețete de cină care pot deveni și prânzul din ziua următoare, pentru că preparatul rămâne la fel de bun (dacă nu mai bun) dacă stă peste noapte în frigider.

Luni

Pui întreg cu sos de prune și soia
Rețete

Pui întreg cu sos de prune și soia

1 h 45 min Ușor

Cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui pui.

Marți

Cartofi dulci umpluți cu ouă, cu sos de verdețuri
Rețete

Cartofi dulci umpluți cu ouă, cu sos de verdețuri

1 h 15 min Ușor

Poate fi un mic-dejun de duminică sau vedeta cinei pentru cei care mănâncă fără gluten.

Miercuri

Smash burgeri cu cimbru și brânză albastră
Rețete

Smash burgeri cu cimbru și brânză albastră

15 min Ușor

Toată lumea trebuie să aibă în caietul de rețete un burger, fie pentru un grătar cu prietenii, fie pentru o cină ultra-rapidă.

Joi

Tartă fină cu cartofi și Camembert
Rețete

Tartă fină cu cartofi și Camembert

1 h Ușor

O plăcintă decadentă de inspirație franțuzească

Vineri

Supă de pui cu tăieței
Rețete

Supă de pui cu tăieței

40 min Ușor

Supă de pui pentru răceală, pentru frig, pentru suflet.